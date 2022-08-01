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Татарский мир
1 августа 2022  14:19
Рифат Каюмов

Василь Шайхразиев: Вопрос внесения изменений в Устав ВКТ снят с повестки дня

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В ходе съезда Всемирного конгресса татар (ВКТ) внесение изменений в Устав организации не рассматривается, заявил председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев.

«В Устав изменений мы не вносим. Поначалу было желание на основе закона внести изменения в Устав. Его посмотрели юристы. Сегодня вопрос о том, чтобы что-то менять в Уставе, не стоит. Этот пункт снят с повестки дня», — сказал Василь Шайхразиев на заседании «Милли шура».

#всемирный конгресс татар #милли шура #Василь Шайхразиев
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