Василь Шайхразиев: Вопрос внесения изменений в Устав ВКТ снят с повестки дня

В ходе съезда Всемирного конгресса татар (ВКТ) внесение изменений в Устав организации не рассматривается, заявил председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев.

«В Устав изменений мы не вносим. Поначалу было желание на основе закона внести изменения в Устав. Его посмотрели юристы. Сегодня вопрос о том, чтобы что-то менять в Уставе, не стоит. Этот пункт снят с повестки дня», — сказал Василь Шайхразиев на заседании «Милли шура».