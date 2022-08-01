Василь Шайхразиев: В своей работе умеем учитывать особенности ситуации

Председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев считает, что Всемирный конгресс татар ведет деятельность с учетом мировой политики.

«Прежде всего, моя огромная благодарность каждому татарину, руководителям организаций, членам национального совета „Милли шура“. В течение пяти лет мы вели работу, хотели работать основательно, однако в мире своя политика, свои обстоятельства. В своей работе мы умеем учитывать особенности ситуации. С одной стороны, в регионах так и хочется твердо с трибуны высказаться, но, с другой — думаешь, а будет ли от твоих слов польза проживающим там татарам», — сказал Шайхразиев на заседании «Милли шура».

Василь Шайхразиев отметил, что постоянно слышит много информации о татарах от руководства регионов. По его словам, некоторые едут в регионы и оставляют плохое впечатление о себе, и руководство просит больше не присылать таких «правдорубов».

«Вроде бы человек говорит, что думает, несет правду, но он туда приедет и уедет, а люди, руководители остаются. Потом мы берем „метлу“ и прибираемся за ними. Служение нации — это основательная и значимая работа. Когда ее выполняешь, надо свои амбиции откладывать в сторону», — заметил Василь Шайхразиев.