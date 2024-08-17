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Василь Шайхразиев в Астрахани встретился с активом татарского общества «Дуслык»
В рамках рабочей поездки в Астраханскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил офис общества татарской национальной культуры «Дуслык». Здесь он встретился с активом организации. Об этом сообщает пресс-служба ВКТ.
В офисе организована почетная комната Героя России Азамата Бердыева. Василь Шайхразиев возложил цветы к мемориалу.
Организация была основана в 1989 году и в этом году отмечает 35-летний юбилей. «Дуслык» проводит большую плодотворную работу, направленную на сохранение и популяризацию татарской национальной культуры, языка и истории татарского народа в регионе.
Василь Шайхразиев поздравил участников встречи со знаменательной датой и отметил, что за эти годы организация стала настоящим сердцем татарской культуры, объединяет людей, создает атмосферу единства и взаимопонимания.
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