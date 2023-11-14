Василь Шайхразиев учителям: Вы - ведущая сила татарского народа

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Гелюза Ибрагимова

В торгово-развлекательном комплексе «Корстон» открылось пленарное заседание Всероссийского форума учителей татарского языка «Туган тел». В заседании принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. С приветственным словом выступил руководитель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Вы - представители национального движения, вы - ведущая сила нашего народа. Учителя татарского языка - тот пласт, который может быть хранителями и защитниками нации. Воспитание нового поколения, тех, кто в будущем примет эту задачу, прививание любви к родному языку - эта работа будет многогранной. Для этого необходимо, чтобы вместе сплотились все - родительское сообщество, детский сад, культурные центры, руководители татарских организаций на местах, религиозные учреждения и медресе, воскресные школы. Тогда мы сможем пробудить интерес в татарской семье к изучению родного языка и национальной жизни», – рассказал председатель «Милли шура».

Шайхразиев также напомнил, что в 2023 году создана Ассоциация учителей татарского языка и литературы и отметил, что учителя родного языка в своей деятельности должны широко и эффективно использовать новые современные технологии.

Всероссийский форум «Туган тел» («Родной язык») проходит в Казани 12-14 ноября. В нем участвуют около 800 делегатов из 28 регионов России. 13 ноября участники форума посетили Арский район, ознакомились с работой и опытом образовательных учреждений района. Форум проводится Всемирным конгрессом татар совместно с министерством образования и науки Татарстана.