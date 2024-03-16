Василь Шайхразиев: Участвовать в выборах - это значит показать наше единство

Фото: «Татар-информ»

Председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев проголосовал на выборах Президента России в избирательном участке в здании гимназии №3 города Казани.

«Сегодня проходят самые важные выборы, призванные демонстрировать перед миром нашу сплоченность и единство. Говоря о выборах в Государственную Думу и выборах Президента России мы подчеркиваем, что это очень важно для России, для народа. Последние два года идет специальная военная операция: мы возвращаем свои земли. Наши ребята сражаются как львы, не жалея своей жизни, за независимость страны, семьи, некоторые погибают на войне… Поэтому мы должны быть сплоченными, едиными как никогда», — сказал он корреспонденту «Татар-информа».

По словам руководителя «Милли шура», татары на местах, татарские активисты смогли сплотить вокруг себя не только соплеменников, но и представителей других народов, выразить их общую позицию.

«Поэтому на наши встречи приходили многие диаспоры, поддержали нас в наших стремлениях, заявили, что болеют за Россию», — сказал он.

Зиля Мубаракшина