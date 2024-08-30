Василь Шайхразиев: Татары - счастливый народ, потому что у них есть свой Татарстан

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

В Казани на площади перед театром имени Галиаскара Камала стартовал 39-й Республиканский фестиваль народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» - «Играй, гармонь!». Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поздравил казанцев и гостей города с Днем Республики.

«Каждый год в День Республики, День города Казани мы проводим этот фестиваль. Коллективы со всей республики, разных регионов, талантливые исполнители с удовольствием принимают участие. В праздничный день важно нам, соплеменникам, вместе собраться, поздравить друг друга через песню, наши любимые мелодии. Спасибо каждому коллективу, каждому, кто пришел сегодня», – сказал он.

Василь Шайхразиев поделился своим видением понятия «счастье».

«Иногда мы не задумываемся о значении слов, которые произносим каждый день. Мы всегда говорим “будь счастлив”. Татарский народ - счастливый народ, потому что у него есть свой Татарстан, своя Казань, есть Актаныш, Челны, Агрыз, Тюмень, Астрахань. Мы живем везде, и этим мы счастливы. Счастливы тем, что у нас есть история, наши поколения, тем, что наши бабушки и дедушки, мамы и папы воспитали нас татарами», – сказал руководитель «Милли шура».

Гелюза Ибрагимова