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Василь Шайхразиев: Татары - счастливый народ, потому что у них есть свой Татарстан
В Казани на площади перед театром имени Галиаскара Камала стартовал 39-й Республиканский фестиваль народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» - «Играй, гармонь!». Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поздравил казанцев и гостей города с Днем Республики.
«Каждый год в День Республики, День города Казани мы проводим этот фестиваль. Коллективы со всей республики, разных регионов, талантливые исполнители с удовольствием принимают участие. В праздничный день важно нам, соплеменникам, вместе собраться, поздравить друг друга через песню, наши любимые мелодии. Спасибо каждому коллективу, каждому, кто пришел сегодня», – сказал он.
Василь Шайхразиев поделился своим видением понятия «счастье».
«Иногда мы не задумываемся о значении слов, которые произносим каждый день. Мы всегда говорим “будь счастлив”. Татарский народ - счастливый народ, потому что у него есть свой Татарстан, своя Казань, есть Актаныш, Челны, Агрыз, Тюмень, Астрахань. Мы живем везде, и этим мы счастливы. Счастливы тем, что у нас есть история, наши поколения, тем, что наши бабушки и дедушки, мамы и папы воспитали нас татарами», – сказал руководитель «Милли шура».
Гелюза Ибрагимова
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