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Василь Шайхразиев татарским имамам: Мы благодарны вам за ваш труд по сохранению языка
Председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар — заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев на пленарном заседании XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» отметил большой вклад лидеров татарских мусульманских общин в деле сохранения родного языка.
«Вы все время благодарите нас, а ведь это мы должны быть благодарны вам. Вы служите во благо нации, нашего языка. Каждый, кто здесь сидит, у себя в мечетях на родном языке ведет проповеди, тем самым поднимая национальный дух татар. Благодаря этому мы идем вперед», — заявил Василь Шайхразиев.
В форуме участвуют более тысячи делегатов из разных регионов России.
«Только в Татарстане у нас 1570 мечетей. Открываются новые. Девятого июля, в ходе проведения I Приволжского Сабантуя, на исторической земле заложим первый камень в фундамент новой мечети. В Москве планируем строить в двух местах. В этом направлении работаем», — добавил руководитель совета «Милли шура».
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