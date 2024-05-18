Василь Шайхразиев: Татарские деревни судьба испытывает то пожарами, то наводнением

Фото: © Гелюза Ибрагимова/ «Татар-информ»

В Международном выставочном центре «Казань Экспо» проходит пленарное заседание XIV Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Открывая мероприятие председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев напомнил делегатам о событиях, которые стали испытанием единства и сплоченности татарского народа.

«Наши религиозные праздники, Сабантуй, безусловно, объединяют. Испытание, посланные нам от Всевышнего, разные природные стихии и беды тоже укрепляют наше чувство единства, взаимопомощи, поддержки друг друга. В прошлом году в татарские деревни пришли пожары, а в этом — наводнения. В апреле под водой остался город Орск Оренбургской области. В мае вода пришла и в старинные деревни Омской области. Всемирный конгресс татар обратился ко всем соплеменникам и организовал работу по оказанию оперативной помощи пострадавшим», — сказал он.

По его словам, наиболее активно помогали татары Самарской области, Башкортостана, Тюменской области, Пермского края, Чувашии. «Спасибо вам за вашу поддержку. Мы продолжаем оказывать помощь», — сказал он.

Он также подчеркнул, что татарские религиозные деятели участвуют в специальной военной операции. «Наши ребята сражаются как тигры», — сказал он.

В заседании принял участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Форум собрал 1 016 представителей мусульманского духовенства из 77 регионов. В воскресенье, 19 мая, делегаты примут участие в «Изге Болгар җыены».

Гелюза Ибрагимова