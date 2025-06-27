Василь Шайхразиев: «Татар-информ» - духовный маяк, укрепляющий национальное самосознание

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поздравил информационное агентство «Татар-информ» с его 35-летним юбилеем.

«Всемирный конгресс татар вот уже на протяжении 33 лет рука об руку плодотворно сотрудничает с агентством “Татар-информ”. Агентство регулярно освещает деятельность конгресса, новости наших соотечественников, проживающих в разных уголках мира. “Татар-информ” – надежный источник информации для каждого татарина, интересующегося жизнью татарского мира, служит духовным мостом, объединяющим нашу нацию», – отметил Василь Шайхразиев.

Он также напомнил, что благодаря работе агентства наши соотечественники всегда в курсе событий в жизни нации.

«Важные события национальной жизни, деятельность общественных организаций, мнения представителей татарской интеллигенции, молодежное движение – вы все доносите до людей. За все огромное вам спасибо!» – обратился вице-премьер к сотрудникам агентства «Татар-информ».

Василь Шайхразиев подчеркнул, что агентство «Татар-информ» стало авторитетным источником, передающим оперативные, достоверные и профессиональные новости на татарском языке, который нашел свое место в информационном пространстве.

«Сегодня вы вместе со Всемирным конгрессом татар работаете, чувствуя дыхание времени, оставаясь верными принципам точности, оперативности, приоритетности интересов народа. Ваш труд – это большое достижение в пути отображения истории, освещения жизни нашего народа, сохранения татарского языка. “Татар-информ” – это не просто тот, кто передает информацию, это духовный маяк в деле укрепления национального самосознания, который заботится о будущем татарского народа. Сотрудники агентства – журналисты, редакторы, операторы, технические специалисты – все вносят свой вклад в это важное дело», – подчеркнул руководитель «Милли шура».

«Уважаемые сотрудники! Желаю вам крепкого здоровья, творческого подъема, новых достижений! Чтобы вы всегда оправдывали доверие народа, продолжали свою деятельность во благо нации. Спасибо вам за ваш труд, благодаря которому в мире узнают дух татарского народа. Всемирный конгресс татар всегда с вами!» – пожелал Василь Шайхразиев.