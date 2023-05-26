Василь Шайхразиев спел с татарами Астрахани народный хит «Күбәләгем»

фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

На концерте в селе Иске Канга Астраханской области заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев предложил гостям вместе с ним спеть популярную народную песню «Күбәләгем». Зрители с удовольствием присоединились к пению.

В селе проходит концерт творческих коллективов Татарстана. «Мы все знаем эту песню. Давайте все вместе, кто знает, кто слышит, дружно споем, подпевайте», — сказал Василь Шайхразиев и исполнил первые строчки песни.

Концерт творческих коллективов республики проходит в преддверии Всероссийского сельского Сабантуя, который в этом году принимает село Три Протока (тат. Җәмәле) Приволжского района Астраханской области.