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Василь Шайхразиев спел с татарами Астрахани народный хит «Күбәләгем»
На концерте в селе Иске Канга Астраханской области заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев предложил гостям вместе с ним спеть популярную народную песню «Күбәләгем». Зрители с удовольствием присоединились к пению.
В селе проходит концерт творческих коллективов Татарстана. «Мы все знаем эту песню. Давайте все вместе, кто знает, кто слышит, дружно споем, подпевайте», — сказал Василь Шайхразиев и исполнил первые строчки песни.
Концерт творческих коллективов республики проходит в преддверии Всероссийского сельского Сабантуя, который в этом году принимает село Три Протока (тат. Җәмәле) Приволжского района Астраханской области.
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