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Общество 26 мая 2023 21:34

Василь Шайхразиев спел с татарами Астрахани народный хит «Күбәләгем»

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Василь Шайхразиев спел с татарами Астрахани народный хит «Күбәләгем»
фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

На концерте в селе Иске Канга Астраханской области заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев предложил гостям вместе с ним спеть популярную народную песню «Күбәләгем». Зрители с удовольствием присоединились к пению.

В селе проходит концерт творческих коллективов Татарстана. «Мы все знаем эту песню. Давайте все вместе, кто знает, кто слышит, дружно споем, подпевайте», — сказал Василь Шайхразиев и исполнил первые строчки песни.

Концерт творческих коллективов республики проходит в преддверии Всероссийского сельского Сабантуя, который в этом году принимает село Три Протока (тат. Җәмәле) Приволжского района Астраханской области.

#Астраханская область
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