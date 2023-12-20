Василь Шайхразиев: Сибирские татары не хотят разделения

На встрече с журналистами, посвященной итогам 2023 года, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев рассказал о нежелании сибирских татар отделяться.

Напомним, весной 2023 года стало известно о намерении Российской Академии наук признать язык сибирских татар отдельным языком. Основанием для этого стало заявление академика РАН Андрея Кибрика о сибирско-татарском диалекте татарского языка как о самостоятельном языке.

«Сибирские татары сказали: "Не надо нас разделять!" По итогам переписи, 13-14 тысяч человек признали себя сибирскими татарами, а в Сибири проживает 360 тысяч татар. Мы никого не разделяем. Для нас все татары близки», – сказал Василь Шайхразиев.

Он также отметил, что татары, являясь жителями разных регионов, имеют свои особенности в языке и культуре. В течение многих веков они адаптируются к условиям своей местности, в том числе перенимая качества, характерные соседним народам. Например, костюмы татар, проживающих в Сибири, отличаются от костюма казанских татар. Безусловно, имеются и языковые особенности. Однако такие отличия не могут быть основанием для отделения от нации.

«Как разговорная речь, применяемая в семье, отличается от литературного языка, диалекты тоже отличаются. Татары в Сибири могут иметь затруднения с пониманием языка астраханских татар. Мы, поскольку знаем литературный язык, понимаем и тех, и других. Литературный татарский язык нужен для того, чтобы татары понимали друг друга», – подчеркнул председатель совета «Милли шура».

Автор: Рифат Каюмов