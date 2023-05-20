Василь Шайхразиев: Село Юлдус может стать символом сплоченности татарского народа

Фото: Рамис Латыпов / «Татар-информ»

Татарское село Юлдус в Курганской области, восстанавливаемое после крупного пожара, может стать символом единения и сплоченности всего татарского народа, считает заместитель премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Такое мнение он высказал на пленарном заседании XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», который открылся в выставочном центре «Казань Экспо».

«Праздник Сабантуй, национальные мероприятия объединяют наш народ, однако когда приходит беда, мы также чувствуем необходимость сплотиться, оказать поддержку», — сказал Василь Шайхразиев.

Он напомнил, что 6 мая 2021 года пожар случился в селе Каракуль Омской области, и татары также все вместе оказали помощь соплеменникам.

«8 мая в селе Юлдус огонь уничтожил более 250 домов, семь человек погибли. В первые же минуты после получения сообщения о пожаре Всемирный конгресс татар, муфтияты объявили сбор гуманитарной помощи. За два дня было собрано более 2 млн рублей, и мы отправили 20 тонн гуманитарного груза. 22 мая поедет еще одна партия помощи», — заявил Василь Шайхразиев.

24 мая в селе будет организована встреча с жителями. «Благотворительный фонд компании „Татнефть“ тоже готов протянуть руку помощи. Ими было принято решение построить в селе Юлдус быстровозводимые дома» рассказал председатель совета «Милли шура».

По словам Василя Шайхразиева, в начале июня более 30 детей из сгоревшего села приедут на отдых в летний лагерь в Актанышском районе. «В восстановлении села Юлдус участвуют все татарские предприниматели. Село Юлдус может стать символом единения татарского народа», — сказал Шайхразиев.

В работе форума участвует Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. XIII Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» проходит в Казани 19-21 мая, в нем участвуют более 1 тыс. делегатов из Татарстана и регионов России.