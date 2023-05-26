Василь Шайхразиев: Село Юлдус будет поднимать весь татарский мир

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вице-премьер РТ, председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев назвал случившийся в селе Юлдус Курганской области пожар большим испытанием для всего татарского мира. О помощи селу Юлдус он рассказал на открытии концерта творческих коллективов Татарстана в деревне Иске Канга Астраханской области.

«В Астраханскую область я приехал из Курганской области. 8 мая в татарском селе Юлдус был пожар. Полностью уничтожены 223 дома. Семь человек погибли. Село выглядело как выжженная земля в годы войны — остались только черные печные трубы. Жители села надеются на помощь — они сказали, что вся надежда на руководство области и на татар», — рассказал Василь Шайхразиев.

Всемирным конгрессом татар оперативно был организован сбор помощи пострадавшему в пожаре селу Юлдус, куда был доставлен гуманитарный груз. Помощь селу приходит из разных регионов.

Василь Шайхразиев выразил уверенность, что в восстановлении села примут участие татары по всему миру.

«Я встречаюсь с людьми, они с гордостью говорят, что они татары, у них есть желание за три-четыре месяца заново построить эти 223 дома, оказать помощь. Это село будет поднимать весь татарский мир. Спасибо за ваши пожертвования, вещи, которые вы отправляете. Мы надеемся, что мы осилим эту работу», — сказал Шайхразиев, обратившись к татарам Астраханской области.