Василь Шайхразиев: Сегодня вопрос межнационального мира и согласия - номер один

Василь Шайхразиев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На сегодняшний день вопросы межнационального и межконфессионального мира и согласия стали одними из главных приоритетов по всей России. И Татарстан в этом смысле является одним из опорных регионов страны. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональным отношениям в РТ сообщил вице-премьер РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Сегодня как никогда мир и спокойствие - это вопрос номер один. Когда мы регулярно поднимаем вопросы по миграционной и внутренней политике, все их проводим через национальные ассамблеи дома дружбы народов. Хочу поблагодарить глав диаспор и активистов, которые проводят встречи со своими соотечественниками, приезжающими к нам», - сказал Шайхразиев.

Особое внимание он уделил работе с иностранными студентами. По его словам, нужно сразу в них видеть будущих граждан России и привлекать к общественным работам и мероприятиям и прививать любовь к нашей стране.

«Если они останутся здесь, будет здорово, если уедут к себе в страну, то это тоже неплохо. Потому что там их родители, семья, родной край, но они, увидев как мы здесь живем, работаем, уже будут высказываться только положительно о России. Со студентами должна быть особая работа», - подчеркнул вице-премьер.

Также на заседании был зачитан доклад о реализованных уже в 2024 году конкурсах и мероприятиях по линии Минобрнауки Татарстана, связанных с развитием родных языков и укреплению межнационального мира и согласия.

Ильгиз Халиков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наше министерство является координатором программы сохранения, изучения и развития языков в Татарстане. На ее реализацию в этом году было выделено более 132 млн рублей. Всего запланировано 142 мероприятия. Нами уже проведены семь республиканских олимпиад по родному татарскому языку и литературе, межрегиональная олимпиада по татарскому языку, где поучаствовали свыше 150 человек из 22 субъектов России, межрегиональная научно-практическая конференция имени Миннулина и многое другое», - рассказал начальник Управления национального образования Минобрнауки РТ Ильгиз Халиков.

Он добавил, что сейчас идет Всероссийский конкурс учителей родных языков образовательных организаций и воскресных школ, где участвуют более 120 педагогов.