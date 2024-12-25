Василь Шайхразиев рассказал о случившемся в этом году радостном событии в семье

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев на встрече с журналистами рассказал о событии, которое стало очень важным для его семьи. Шайхразиевым удалось найти сведения о погибшем на Великой Отечественной войне дедушке.



«Для нашей семьи это большая гордость. Наш дедушка со стороны отца Шайхрази Арсланов в 1942 году у Сталинграда пропал без вести, затем погиб. Это всё, что мы о нем знали. На протяжении 80 лет искали его могилу, в этом году нашли. Ездили в Волгоградскую область, на могиле установили надпись с его именем и фамилией. Теперь мы знаем, где он похоронен, можем приехать, почитать молитву. Это большая радость для нас — нашли могилу дедушки», — поделился Шайхразиев.



Вице-премьер Татарстана также рассказал, как проходили поиски.



«В чем была самая большая сложность? Он рядовой, государственных наград у него не было. Если бы был офицером, получал награды, то сведения были бы в архиве. Неоценимую помощь нам оказали военный комиссариат Волгоградской области и наши друзья. Нашлась информация в архиве Волгограда, он был ранен, лежал в госпитале. Нашли мы его в братской могиле, где похоронены умершие в госпитале. Для нас, для нашей родной деревни это стало большим событием», — пояснил он.

Гелюза Ибрагимова