На Национальном собрании в Казани обсудят вопрос признания афганских татар

Сегодня в Казани прошло торжественное открытие Национального собрания – форума, на котором собралось более тысячи татарских делегатов из 27 стран мира, в том числе, Афганистана. В интервью корреспонденту «Татар-информа» вице-премьер РТ и председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев рассказал об участии делегации из Афганистана в форуме.

«К великому сожалению, количество делегатов [из Афганистана], которое мы изначально хотели, у нас собрать не получилось, потому что часть делегатов не смогла получить визу. Представительная делегация по количеству не получилась, но по составу она есть», – рассказал Шайхразиев.

Вице-премьер напомнил, что в 2020 году перед пандемией Всемирный конгресс татар заявлял, что в Афганистане проживает от 350 тыс. до 5 млн татар. Согласно Конституции Афганистана, афганские татары не могут назвать себя татарами официально. На имя Президента страны было направлено обращение, в котором депутаты Парламента выразили просьбу включить национальность «татар» в основной документ страны. Изменение в Конституции дало бы возможность идентифицировать себя татарами в графе «национальность» при выдаче паспортов (тазкира) и свидетельств о рождении. По видимому, тогда этот вопрос разрешить не удалось.

«Слава Всевышнему, у нас очень теплые и дружеские отношения с Афганистаном. С представительной делегацией, которая будет здесь, мы хотим снова вернуться к этому вопросу и составить план вплоть до поездки в Афганистан, обсуждения на самом высоком уровне», – рассказал Шайхразиев.

Форум начал свою работу сегодня, 26 августа, с торжественного открытия. Завершится он 28 августа в Театре оперы и балета им. Мусы Джалиля пленарным заседанием с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.