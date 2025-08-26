news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 августа 2025 20:09

На Национальном собрании в Казани обсудят вопрос признания афганских татар

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня в Казани прошло торжественное открытие Национального собрания – форума, на котором собралось более тысячи татарских делегатов из 27 стран мира, в том числе, Афганистана. В интервью корреспонденту «Татар-информа» вице-премьер РТ и председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев рассказал об участии делегации из Афганистана в форуме.

«К великому сожалению, количество делегатов [из Афганистана], которое мы изначально хотели, у нас собрать не получилось, потому что часть делегатов не смогла получить визу. Представительная делегация по количеству не получилась, но по составу она есть», – рассказал Шайхразиев.

Вице-премьер напомнил, что в 2020 году перед пандемией Всемирный конгресс татар заявлял, что в Афганистане проживает от 350 тыс. до 5 млн татар. Согласно Конституции Афганистана, афганские татары не могут назвать себя татарами официально. На имя Президента страны было направлено обращение, в котором депутаты Парламента выразили просьбу включить национальность «татар» в основной документ страны. Изменение в Конституции дало бы возможность идентифицировать себя татарами в графе «национальность» при выдаче паспортов (тазкира) и свидетельств о рождении. По видимому, тогда этот вопрос разрешить не удалось.

«Слава Всевышнему, у нас очень теплые и дружеские отношения с Афганистаном. С представительной делегацией, которая будет здесь, мы хотим снова вернуться к этому вопросу и составить план вплоть до поездки в Афганистан, обсуждения на самом высоком уровне», – рассказал Шайхразиев.

Форум начал свою работу сегодня, 26 августа, с торжественного открытия. Завершится он 28 августа в Театре оперы и балета им. Мусы Джалиля пленарным заседанием с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

#Василь Шайхразиев
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025