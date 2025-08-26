Василь Шайхразиев: «Раис Татарстана – президент всех татар, нам важна их поддержка»

Национальное собрание Всемирного конгресса татар торжественно начало свою работу. На протяжении трех дней татарские делегаты со всего мира будут обмениваться опытом, а в заключительный день встретятся с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«25 лет проходит Съезд [Всемирного конгресса татар], а между ними проходит Национальное собрание. По статусу это собрание очень высокое и уступает только Съезду», – рассказал журналистам заместитель премьер-министра РТ, председатель национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

В том году на заседании Национального совета было принято решение провести Нацсобрание в августе, Совет определил квоты. В мае и июне активистами были отобраны тысячи делегатов, и сегодня они прибыли в Казань.

Национальное собрание впервые объединило в себе три других крупных форума ВКТ: форум татарской молодежи, форум татарских женщин и форум краеведов. Все они пройдут уже завтра на трех разных площадках.

Татарские женщины проведут пленарные заседания и тематические лекции в Тетюшском районе. Форум татарских краеведов пройдет в Высокогорском районе, главой которого 33 года назад был Рустам Минниханов. А татарская молодежь будет говорить о цифровизации, бизнесе и современной татарской культуре в казанском IT-парке им. Башира Рамеева. Отдельная программа будет организована в Арском районе.

Впереди ожидается очень много мероприятий, но, отмечает Шайхразиев, очень важно, что Национальное собрание проходит перед выборами Раиса, главы Республики Татарстан.

«По всему миру проживает порядка 9 миллионов татар, из них только 2 миллиона живут в Татарстане. Раис республики – президент всех татар по всему миру, поэтому их поддержка и понимание для нас очень важна», – заявил вице-премьер республики.

В Казань приехали более 1000 делегатов из 68 регионов России и 27 стран зарубежья. У Всемирного конгресса татар есть свои центры в 45 странах. Делегаты из 18 стран не смогли приехать либо по политическим мотивам, либо из-за очень сложной логистики, объяснил Шайхразиев.

Корреспонденту удалось поговорить с членом Союза татар Германии Венерой Герасимов-Вагизовой, которая проживает в Алмании (Германия по-татарски) уже 30 лет.

«В начале 2000-х встретились три татарина, что называется, и решили, что им не хватает чего-то родного. Так начала формироваться вокруг нашего "ядра" татарская община. В конечном итоге нами был зарегистрирован Союз татар Германии, или "Tatarlar Deutschland"», – рассказала Венера.

В Германии нет районов компактного проживания татар, но это не мешает им проводить национальные мероприятия. С 2002 года у них проходит Сабантуй, в 2015-м они провели даже «Европейский Сабантуй».

«В этом году в тяжелейших политических условиях вокруг этой свистопляски и русофобской вакханалии мы смогли провести Сабантуй на площадке Российского дома науки и культуры в Берлине, в том числе благодаря поддержке департамента по работе с российскими соотечественниками МИДа Российской Федерации», – рассказала Герасимов-Вагизова.

Татары Германии поддерживают акцию «Татарча диктант», организуют разного масштаба мероприятия для сохранения памяти о татарской истории и культуре. Так, например, Венера будет проводить в следующем году классные часы в школе и экскурсии в Плетцензее к 120-летию Мусы Джалиля.

По словам Венеры, с трех человек община татар в Германии разрослась до более чем трех тысяч человек.

«Без конгресса вся эта работа была бы невозможна, потому что поднять такую махину самостоятельно просто нереально», – отметила Герасимов-Вагизова.

Как известно, в форуме также принимают участие делегаты из Афганистана.

«К великому сожалению, то количество делегатов [из Афганистана], которое мы изначально хотели, у нас собрать не получилось, потому что часть делегатов не смогли получить визу. Представительная делегация по количеству не получилась, но по составу она есть», – рассказал Шайхразиев корреспонденту «Татар-информа».

Вице-премьер напомнил, что в 2020 году перед пандемией Всемирный Конгресс Татар заявлял, что в Афганистане проживает от 350 тыс. до 5 млн татар.

Торжественное открытие Национального собрания завершилось церемонией награждения.

Форум начал свою работу сегодня, 26 августа, с торжественного открытия. Завершится он 28 августа в Театре оперы и балета им. Мусы Джалиля пленарным заседанием с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.