Василь Шайхразиев проверяет ход строительства домов в пострадавшем от пожара селе Юлдус

В пострадавшее от сильного пожара татарское село Юлдус (Ичкен), находящееся в Курганской области, с рабочей поездкой приехал заместитель Премьер-министра Татарстана и председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

В первую очередь политик посетил мечеть, уцелевшую при пожаре в селе Юлдус. Затем в здании школы он провел совещание с представителями Координационного совета по вопросам строительства домов для пострадавших семей.

«Мы должны ориентироваться на 1 сентября. Через два дня будет месяц со дня пожара. За это время всего два человека возвели фундамент, такими темпами к 1 сентября мы сможем построить всего 20 домов. До сентября нам нужно покрыть крыши домов», — отметил Василь Шайхразиев.

В совещании приняли участие заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков, исполняющий обязанности главы Шадринского района Андрей Косовских, представители татарской общественности Республики Башкортостан и Свердловской области.

В селе Юлдус (Ичкен) сгорели 223 дома. 110 хозяйств, соответствующих стандартам Министерства строительства, получили сертификаты стоимостью 57 тыс. рублей на 1 кв. метр. Согласно стандартам, еще 35 хозяйств получили выплаты по 500 тысяч рублей. При этом 37 хозяйствам было отказано в денежной помощи.

По словам Василя Шайхразиева, в первую очередь помощь будет оказываться тем, кому не удалось получить денежные сертификаты.

«За 500 тыс. рублей невозможно построить дом. Благотворительные средства мы направим на помощь семьям, оставшимся без поддержки или получившим по 500 тыс. Первыми в списке на получение поддержки стоят родные участников специальной военной операции, а также многодетные семьи», — подчеркнул Василь Шайхразиев.

Как ранее сообщал «Татар-информ», бушевавший в Курганской области пожар практически полностью уничтожил древнее татарское село Юлдус. Трагедия получила сильнейший отклик у татарской общественности по всей стране. В Юлдус уже был отправлен гуманитарный груз из Казани.