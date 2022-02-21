Василь Шайхразиев посетил с рабочим визитом Сабинский район РТ

Заместитель Премьер-министра Татарстана — председатель нацсовета «Милли Шура» ВКТ Василь Шайхразиев посетил с рабочим визитом Сабинский район, чтобы поучаствовать в заседании районного Совета по итогам социально-экономического развития за 2021 год. Об этом пишет «Саба таңнары».

В сабинском Доме культуры Василь Шайхразиев ознакомился с выставкой продукции предприятий и организаций района. Жители представили разнообразные товары — выпечку, молочную и мясную продукцию, колбасные изделия, одежду для людей разных возрастов, ручные изделия и многое другое. Свой товар представили аграрии и местные предприятия по производству окон, мебели, кованых изделий для сада и дачи и др.

Высокий гость также посетил музей-медресе в селе Сатышево. Шайхразиеву рассказали об истории объекта и провели экскурсию по экспозициям. Вице-премьер РТ отметил важность подобных комплексов для сохранения культуры и традиций татар в муниципальных районах республики.

Кроме того, в селе Шемордан он ознакомился с деятельностью ООО «Ялкын» — производства неэлектрических печей, горелок и устройств для них.