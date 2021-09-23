Василь Шайхразиев: Перед переписью надо всё обсудить на семейном совете

Заместитель премьер-министра РТ — председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев на заседании в «Корстоне» рассказал о важности осознанного подхода к выбору своей национальности во время предстоящей переписи. Это должно обсуждаться на семейном совете, сказал он.

«Семейный совет для нас самое важное. Мы должны дойти до каждой семьи. Придет время, все мы свободно будем говорить на родном татарском языке. Некоторые из нас, возможно, будучи татарами по духу, происхождению, не знают языка, но мы им очень благодарны за то, что остаются татарами», — сказал Шайхразиев.

«Если ты должен знать семь колен своих предков, то какой ответ ты держишь перед этими предыдущими поколениями? Надо собраться на семейный совет и прийти к общему решению: „Мы все татары, давайте, запишемся татарами“», — подчеркнул он.

Шайхразиев также напомнил, что в варианте электронного заполнения анкеты допускается получать информацию обо всех членах семьи от одного из домочадцев. Если на момент посещения переписчика кого-то не будет дома, то он может дать неверную информацию, поэтому важно заранее внутри семьи договориться, пояснил Шайхразиев.

«За детей до 18 лет анкету заполняют тоже родители. Есть дети в интернациональных семьях, даже если у них нейтральные имена, и они не знают языка, они тоже должны записаться татарами», — сказал он.

Василь Шайхразиев также отметил, что вместо электронного заполнения анкеты переписчиком удобнее самостоятельно заполнить ее на портале госуслуг. «Если со стороны переписчиков будут нарушения, и мы напишем заявление, этого переписчика отстранят, и он больше уже не будет работать. Нам нужна правда», — сказал спикер.