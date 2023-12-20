Василь Шайхразиев ответил на вопрос: «Умерла ли наша нация или только спит?»

Василь Шайхразиев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев провел встречу с представителями СМИ, где рассказал об итогах 2023 года и ответил на вопросы журналистов.

Главный редактор татарской редакции ИА «Татар-информ» Рамис Латыпов задал вопрос, который еще век назад Габдулла Тукай задавал татарскому обществу: «Умерла ли наша нация или только спит?».

«Наша нация жива. Будучи руководителем, мне приходится ездить во многие страны, регионы, общаться с соплеменниками. В 2023 году я был в 56 регионах, 6 странах. Всего 145 дней находился в командировках. Каждая поездка - это встреча с татарами на местах. Где-то собирается по 10-15 человек, а на Сабантуях - по 50 тысяч и больше. Могу сказать, что наша нация живая, понимающая. Они осознают, что сегодня нация переживает трудности, и знают пути выхода. Мы очень им благодарны. И мы, руководители, часто говорим: «Татарский народ вечен». Поэтому, мы идем вперед», – сказал Шайхразиев.

Автор: Гелюза Ибрагимова