Василь Шайхразиев: Открываются новые возможности для татарских предпринимателей

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев заявил о новых возможностях, которые в нынешней ситуации открываются для татарских предпринимателей.

«Работать нам никогда не было легко. Что касается санкций, если с одной стороны это трудности, то с другой — появляется возможность производить еще более качественную продукцию», – рассказал Василь Шайхразиев на открытии X Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел.

Он также подчеркнул, что необходима поддержка государства.

«Если будет поддержка со стороны государства, качество продукции будет расти. Сегодня зарубежные страны закрыты, к нам не поступает их продукция, мы не можем отправлять свою. Поэтому, при появлении избытка продуктов, возникает возможность ее реализовать. Если до нас не доходит продукция, мы можем ее производить у себя. Возможности резко возросли», – пояснил Василь Шайхразиев корреспонденту «Татар-информа».

X Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел проходит 16-18 марта в Казани. В съезде принимают участие 500 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из Татарстана и 40 регионов Российской Федерации.