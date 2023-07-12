Василь Шайхразиев открыл фельдшерско-акушерский пункт в сгоревшем селе Юлдус

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Вместо уничтоженного пожаром фельдшерско-акушерского пункта в татарском селе Юлдус Курганской области построили новый. В торжественном открытии сельского ФАП приняли участие представители Всемирного конгресса татар во главе с председателем Национального совета «Милли шура», заместителем Премьер-министра РТ Василем Шайхразиевым.

«После разрушительного пожара самую первую помощь оказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. В первую очередь был решен вопрос оперативного возведения фельдшерско-акушерского пункта. Это очень важно для здоровья людей. Врачи есть, оборудование тоже будет. Спасибо, что построили за короткое время», — сказал Василь Шайхразиев.

Заместитель губернатора Курганской области по социальным вопросам Наталья Кириллова назвала открытие ФАП большим событием для области.

«Значимое событие не только для села Юлдус, но и всей Курганской области. Мы с вами знаем, насколько важно это мероприятие. Это здание действительно будет домом медицины. Думаю, это только начало открытия построенных объектов», — отметила замгубернатора.

Эстафету по открытию фельдшерско-акушерского пункта передали жителям села, которые торжественно разрезали традиционную красную ленту.

Пожар в селе Юлдус (старинное название татарского села - Эчкен) произошел 8 мая. По данным властей сельского поселения, огонь уничтожил 228 домов из 380, погибли семь человек.