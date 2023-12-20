Василь Шайхразиев о своей первой поездке в село Юлдус: Будто сожгли фашисты

Заместитель премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев на встрече с журналистами рассказал о чувствах, охвативших его при первой поездке в сгоревшее татарское село Юлдус (Эчкен) в Курганской области.

«Может быть потому, что мужчина, офицер. Перед глазами встала война. Будто в деревню пришли фашисты и сожгли все дотла. Как в советских фильмах - вокруг пепелище, стоят только черные дымоходы. Люди даже плакать не могут, стоят, не в состоянии осознать масштабы катастрофы. Лишь понимают, что смысл жизни потерян. Самое первое, что задело за душу, было вот это», - поделился воспоминаниями Шайхразиев.

По его словам, главной задачей руководителей во время встречи с жителями было дать людям надежду.

«Когда собрали сельчан в Доме культуры, еще нельзя было говорить о какой-то помощи, надо было вывести их из этого состояния. Губернатор Курганской области сказал, что наша первая задача - вывести людей из состояния внутреннего потрясения и дать надежду. Они не плачут и вопросов не задают, диалога нет. В таких случаях дать надежду - самое сложное. В каждой поездке было нелегко», - рассказал он.

Когда начала поступать помощь, началась работа, появилась некоторая уверенность, гостей из Татарстана уже ждали.

«На своих сгоревших родовых гнездах стали нас встречать. Каждый рассказал, что бы он хотел восстановить, начался диалог», - отметил председатель совета «Милли шура».

Он также напомнил, что в селе Юлдус при поддержке Всемирного конгресса татар прошел праздник бракосочетания никах.

«Буквально на пепелище мы смогли показать любовь, единство села», – сказал он.