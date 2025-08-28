Василь Шайхразиев: Наш народ ни одним своим поступком не запятнал себя

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Участников пленарного заседания форума «Милләт җыены» («Национальное собрание»), проходящего в здании театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, приветствовал заместитель премьер-министра РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. В пленарном заседании также принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня в Казани, столице Татарстана, которая является домом для всего татарского народа, на "Милләт җыены" приехали 965 делегатов из 68 регионов нашей страны и 27 зарубежных стран», – сказал Василь Шайхразиев.

Он также зачитал приветствие письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, которое является самой большой гордостью для нашей страны. Муса Джалиль, Газинур Гафиятуллин, Гильфан Батыршин, Магуба Сыртланова и другие прославили татар на весь мир во время Великой Отечественной войны. Сегодня в спецоперации достойно сражаются их внуки, борются с захватчиками, приближают День Победы», – рассказал он.

Председатель «Милли шура» отметил заслуги татар в различных областях и большой вклад в историю.

«Хотя о татарах говорили разное, наш народ ни одним своим поступком не запятнал себя. С каждым годом становился лучше, совершенствовался», – отметил Шайхразиев.

Также Василь Шайхразиев напомнил, что Всемирный конгресс татар делает большую работу и ознакомил с тем, что сделано.

«За 30 лет деятельности мы прошли большой рабочий путь. Сегодня мы стали известной и авторитетной организацией, ведущей деятельность в мировом масштабе», – сказал он.

Шайхразиев отметил, что главной задачей конгресса является сохранение и развитие самобытности татарского народа, сохранение татарского языка, национальных традиций, татарской семьи.

Камиля Билалова