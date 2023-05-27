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Общество 27 мая 2023 18:21

Василь Шайхразиев награжден медалью «За заслуги перед Астраханской областью»

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Василь Шайхразиев награжден медалью «За заслуги перед Астраханской областью»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На XIII Всероссийском сельском Сабантуе в селе Джемали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил подарки татарам, внесшим вклад в развитие региона.

Так, заместитель премьер-министра РТ, председатель Национального совета ВКТ Василь Шайхразиев награжден медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью».

Также почетным знаком губернатора Астраханской области награждена проректор по воспитательной работе Астраханского государственного университета имени Татищева Фарида Рекишева.

Игорь Бабушкин поприветствовал участников Сабантуя — жителей Астраханской области и гостей из других регионов.

«Поздравляю всех с праздником плуга. Для нас большая честь встретить в Астрахани Всероссийский сельский Сабантуй. Мы рады приветствовать наших дорогих гостей. В Астрахани Сабантуй всегда проходит с большим размахом. Сабантуй — один из праздников, объединяющих нашу многонациональную область. Желаю вам мира и благополучия в ваших домах», — сказал Игорь Бабушкин.

До этого в Астраханской области дважды проходил федеральный Сабантуй.

#Астраханская область #всероссийский сельский сабантуй #Василь Шайхразиев
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