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Василь Шайхразиев на примере баурсака объяснил находчивость татарского народа
Председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев на пленарном заседании XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел на примере баурсака объяснил находчивость татар.
«Кто-то продает пирожки с картошкой, кто-то продает пирожки с мясом. Только татары догадались продавать пирожки с воздухом», — сказал он, имея в виду популярное национальное блюдо «баурсак» — воздушные пирожные с сахарной глазурью.
Он призвал предпринимателей создавать больше татарских брендов и использовать их для получения прибыли.
«Когда мы приезжаем в регионы, губернаторы говорят, что знают Сабантуй, чак-чак как бренды. Татарский бренд ходит везде, а бренд должен стать прибылью», — сказал Василь Шайхразиев.
Рифат Каюмов
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