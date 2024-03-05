Василь Шайхразиев на примере баурсака объяснил находчивость татарского народа

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев на пленарном заседании XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел на примере баурсака объяснил находчивость татар.

«Кто-то продает пирожки с картошкой, кто-то продает пирожки с мясом. Только татары догадались продавать пирожки с воздухом», — сказал он, имея в виду популярное национальное блюдо «баурсак» — воздушные пирожные с сахарной глазурью.

Он призвал предпринимателей создавать больше татарских брендов и использовать их для получения прибыли.

«Когда мы приезжаем в регионы, губернаторы говорят, что знают Сабантуй, чак-чак как бренды. Татарский бренд ходит везде, а бренд должен стать прибылью», — сказал Василь Шайхразиев.

Рифат Каюмов