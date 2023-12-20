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Василь Шайхразиев: К проведению Сабантуев в 2024 году готовимся уже сегодня
Заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в ходе встречи с журналистами по итогам года рассказал о соответствии Сабантуев к самобытным традициям и планах проведения национального праздника в следующем году.
«В главных Сабантуях этого года Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов сам участвовал. Первым состоялся Всероссийский сельский Сабантуй в Астраханской области. На тот момент Сабантуи в Татарстане еще не начались. И хотя содержание я сам видел, но в душе было волнение о том, как Раис, на основе поставленных им задач (сохранение аутентичных национальных традиций на Сабантуях - ред.), оценит праздник в Астрахани. Наш руководитель сказал: “Поставленная задача выполнена, но останавливаться нельзя”. Мы с большой ответственностью подошли к каждому Сабантую. Так еще никогда не готовились», - рассказал руководитель «Милли шура».
Он также анонсировал предстоящие праздники в 2024 году, отметив, что подготовка к их проведению уже началась. 25 мая в Республике Алтай пройдет «Тюркский Сабантуй», 15 июня в Пермском крае - Всероссийский сельский Сабантуй, 6 июля в Марий Эл - Федеральный Сабантуй, 25 июля в Омской области - Международный Прииртышский Сабантуй.
«Еще год не закончился, но мы уже начинаем погружаться в содержание Сабантуев, которые пройдут в середине 2024 года. Нельзя делать в спешке, тяп-ляп, за месяц до мероприятия. Подготовка начинается за полгода. Думаем, какие будут артисты, песни, костюмы, какие обычаи и обряды покажем. Это - основательность в организации и работа на качество», – подчеркнул он.
Говоря о Сабантуях прошедшего года, Шайхразиев сообщил, что не очень ими доволен.
«Если заявлю, что “доволен”, значит, мне пора на пенсию. Никогда нельзя быть довольным. Просто поблагодарить, и стараться для того, чтобы следующий Сабантуй сделать еще лучше», – сказал он.
Автор: Гелюза Ибрагимова
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