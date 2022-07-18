Василь Шайхразиев: «Мы хотим провести Сабантуй на Донбассе»

Как вернуть татарскому празднику исконные традиции, почему Шахтерский Сабантуй проведут на Донбассе и об обновлении состава «Милли шура» рассказал вице-премьер Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, побывавший в редакции «Татар-информа».

Василь Шайхразиев рассказал о своем взгляде на эволюцию Сабантуя и о том, как вернуть татарскому празднику исконные традиции Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сабантуй превратился в фестиваль»

Василь Шайхразиев рассказал о своем взгляде на эволюцию Сабантуя. В последние годы программа национального праздника стала чаще отходить от традиционной тематики. Сократилось количество сел, где проводятся народные гулянья. Праздник окончания весенних полевых работ люди стали называть «фестивалем».

«То, что он стал таким, мы – татары сами виноваты. В районах и городах мы начинаем говорить, что это фестиваль. Если это татарский праздник, это и должен быть татарский праздник, как чувашский “Уяв”. Есть определенное количество игр, которые мы всегда проводили. Мы потеряли много исконных, самых главных событий», – отметил Василь Шайхразиев.

Раньше на таких мероприятиях молодые люди знакомились, а потом создавали семьи. Участники праздников демонстрировали свое уважение по отношению к представителям старшего поколения. Сабантуй ждали, к нему готовились, за неделю в деревнях и селах начинали сбор подарков.

«Сабантуй всегда проводился только на благотворительные средства. То, что люди дали, то и раздавали. От того, что деньги появились и мы хотим, чтобы нас все любили, начали определенные законы Сабантуя нарушать. И потом, в конечном итоге сами начинаем понимать, что это некий фестиваль под татарской эгидой», – заметил Шайхразиев.

Самое главное на Сабантуе – батыры и национальный колорит Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Нижнем Новгороде впервые пройдет Волжский Сабантуй

По мнению спикера, «сабантуйная дипломатия» Всемирного конгресса татар работает четко, как бы к ней ни относились критики. В июле 2023 года в Нижнем Новгороде впервые пройдет Волжский Сабантуй, рассказал Шайхразиев.

«Я вчера был в Нижнем Новгороде, мы встречались с губернатором Глебом Сергеевичем Никитиным. На следующий год впервые в Нижнем Новгороде будем проводить Волжский Сабантуй. Такого никогда в жизни не было, это его инициатива», – проинформировал председатель Национального совета ВКТ.

Это будет мероприятие федерального масштаба, представители 41 субъекта соберутся на празднике. В Приволжском федеральном округе проживает порядка 4 млн татар. В Нижнем Новгороде вместе с областью проживает свыше 3 млн человек, в том числе 45 тыс. татар. Проведение татарского национального праздника для них дань уважения. Кроме того, мероприятие повысит авторитет Республики Татарстан в целом.

«Мы в третий раз на следующий год будем проводить Международный шахтерский Сабантуй. Шахтерская тема для татар – очень достойная» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Шахтерский Сабантуй планируют провести в Донбассе

Международный шахтерский Сабантуй прошел в этом году во второй раз. Первый был организован в 2021 году в Кемерове, второй же состоялся в Новокузнецке Кемеровской области. В будущем Шахтерский Сабантуй может пройти в Донбассе.

«Мы в третий раз на следующий год будем проводить Международный шахтерский Сабантуй. Шахтерская тема для татар – очень достойная. Для каждого народа шахтеры – номер один. Чтобы это понять, достаточно вспомнить историю. В Российской Федерации, когда Президентом был Борис Николаевич Ельцин, только шахтеры приходили, стучали касками и требовали. Другие этого делать не осмеливались. Всегда говорят о шахтерах: если бригадир передовой, он – шахтер, если участок передовой, значит, начальник участка – татарин. Мы хотим провести Сабантуй на Донбассе, он объединяет всех», – сообщил Василь Шайхразиев.

Гость «Татар-информа» добавил, что программа культурных мероприятий на следующий год уже полностью расписана, началась подготовка. При этом учитывается наказ Президента РТ о повышении их качества.

«В муниципалитетах сейчас отмечается смена поколений, большое количество молодых руководителей, которые не видели Сабантуй в 70-90-х годах. Им кажется, что если люди пришли, играют и поют, называют мероприятие Сабантуем, и это здорово. Но, на самом деле, это не так», – пояснил Шайхразиев.

Самое главное на Сабантуе – батыры и национальный колорит, считает он. А то, что в последние годы на празднике плуга стали проводить такие конкурсы, как бег в ластах или гонки на мотоциклах, то это была вынужденная мера, чтобы сохранить само мероприятие.

«Если бы этого не делали, мы бы его потеряли», – считает председатель Национального совета Всемирного конгресса татар.

Сегодня татарский народный праздник стал очень популярным, а это значит, что пришло время привести программу торжеств в соответствие с исконными национальными традициями и обычаями Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сабантуй – магнит событийного туризма»

Сегодня татарский народный праздник стал очень популярным, он собирает до 160 тыс. человек. А это значит, что пришло самое время, когда нужно привести программу торжеств в соответствие с исконными национальными традициями и обычаями.

В условиях закрытых границ Сабантуй помогает развивать турбизнес в регионе. Власти Татарстана рассчитывают, что в этом году республику посетят не менее 5 млн человек. Сабантуй становится событийным мероприятием, к которому город готовится, выделяет деньги на дороги, освещение, площадки. Праздники проходят, а вся созданная инфраструктура остается для людей.

«Сабантуй – это некий центр, магнит событийного туризма», – подчеркнул Василь Шайхразиев.

На Сабантуй приезжают десятки тысяч гостей. Они живут в отелях, посещают кафе и рестораны, принося доход в городскую казну, а после уезжают и увозят с собой приятные впечатления, которыми щедро делятся с другими людьми.

Торжественные мероприятия по случаю 30-летия образования Всемирного конгресса татар пройдут в августе Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Всемирный конгресс татар обновит состав «Милли шура»

Торжественные мероприятия по случаю 30-летия образования Всемирного конгресса татар пройдут в августе. 2 августа пройдет VIII съезд Всемирного конгресса татар. На предстоящем съезде будут подведены итоги последних пяти лет деятельности «Милли шура», а также избран новый состав совета.

«В этом году пройдет курултай, он соберет 1,5 тыс. делегатов и почетных гостей, которые прибудут 30 июля. В этот день в Старо-Татарской слободе в Казани пройдет традиционный Сенной базар. 31-го числа делегаты отправятся в Великий Болгар», – рассказал заместитель Премьер-министра РТ.

Торжественное открытие съезда состоится в концертном зале им. Ильгама Шакирова. В первый день пройдут круглые столы, а на следующий день съезд продолжится пленарным заседанием с участием Президента РТ.



«Мы работаем согласно нашему уставу. Каждые пять лет избирается «Милли шура» – Национальный совет в составе 75 человек, председатель, рабочие органы и контрольно-ревизионные комиссии. Посыл съезда – исполнить наши уставные обязанности. Меня избрали 5 лет назад, в августе. В этом году полномочия заканчиваются», – отметил спикер.

На вопрос о том, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру, Шайхразиев ответил философски: «До 2-го числа еще есть время».

Полный текст интервью Василя Шайхразиева читайте в проекте «12 этаж» в ближайшее время.