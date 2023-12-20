Василь Шайхразиев: Есть 4-5 человек, которые могут быть избраны вместо меня

Василь Шайхразиев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в ходе встречи с журналистами затронул тему преемственности.

«Если есть активисты, которых можно избрать вместо тебя - то это отлично. Если нет никого, кто придет к тебе на замену - то уже должно быть стыдно», – сказал Шайхразиев, добавив, что каждый руководитель обязан подготовить после себя молодых кадров, способных продолжить эту работу.

Отвечая на вопрос, насколько активно сейчас в национальное движение приходит молодежь, Шайхразиев отметил, что это одна из важных задач.

«Стоит задача привлечения молодежи в национальное движение. В некоторых регионах руководители автономий – уже люди в возрасте. Мы их просим позаботиться о смене, подготовить достойных молодых активистов. Этот вопрос касается и меня тоже. Если у тебя есть достойная смена, то отлично, молодец, а если нет никого, чтобы можно бы выбрать - то должно быть стыдно. У меня есть 4-5 человек, которые могут быть выбраны вместо меня», – рассказал он.

В качестве примера спикер привел нового председателя Всемирного форума татарской молодежи, который был избран недавно.

«Если в самой организации нашелся молодой активист 23-24-летнего возраста, то это уже говорит о том, что в национальное движение приходит молодежь», – пояснил Шайхразиев.

Он также отметил, что в последнее время активисты национального движения получают все больше веса в обществе.

«Авторитет руководителей в национальных автономиях вырос. Это видно и по их выступлениям перед людьми, и умении работать с местными властями. Они уже вырастают из деятельности в автономии и становятся политиками областного уровня», – поделился наблюдениями Шайхразиев.

Автор: Рифат Каюмов