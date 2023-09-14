Василь Шайхразиев: Большая гордость, что работа конгресса получила высокую оценку

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Заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев рассказал о задачах, которые предстоит реализовать ВКТ на основе ежегодного послания Раиса Татарстана к Госсовету РТ.

Рустам Минниханов в своем послании парламенту на 2024 год уделил внимание деятельности Всемирного конгресса татар и поручил организации тесно работать с соотечественниками.

«Важным направлением внешних связей республики является взаимодействие с соотечественниками. Ключевая роль в этой работе отводится Всемирному конгрессу татар. Он объединяет татарские национально-культурные организации по всему миру, укрепляет сотрудничество с государственными органами в различных регионах. Конгрессу важно еще больше совершенствовать формы работы с соотечественниками», — сказал Раис.

Высокая оценка работы конгресса и важные задачи, поставленные перед ней — это большая гордость, сказал Василь Шайхразиев.

«Каждый год в послании мы также получаем задачу для себя по объединению татар, проживающих во всех уголках мира. Сегодня об этом тоже было сказано. Любой татарин, их семьи считают Татарстан и нашу столицу Казань своей родной землей. Проводимые нами праздники Сабантуй, фестивали, конкурсы на татарском языке появляются в Татарстане и возвращаются в Татарстан. Я считаю, что такая высокая оценка работы конгресса, задачи по сохранению языка — это большая честь и гордость. Нам предстоит объединить усилия. С сегодняшнего же дня приступаем к осуществлению этих задач», — сказал председатель «Милли шура».

Василь Шайхразиев также подчеркнул важность ежегодного обращения руководителя РТ на уровне республики и страны.

«Сегодня в послании было сказано, что специальная военная операция — одно из самых важных мер в России. Нам скорее нужна победа, для победы нужна сплоченность. Поэтому больше половины послания — о великой Победе. Пути ее достижения всесторонне освещены», — отметил Василь Шайхразиев.