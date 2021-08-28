Василь Шайхразиев: Благодаря Году родных языков татарстанцы еще больше сплотились

Благодаря Году родных языков и народного единства жители Татарстана разных национальностей еще больше сплотились. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев на заседании в Казанском Кремле, которое было посвящено межнациональным отношениям.

«Сегодня Татарстан является ведущим регионом России, и в успехах нашей республики есть доля каждого жителя. Благодаря Году родных языков и народного единства мы еще больше сплотились. И надеемся, что результаты нашей совместной работы послужат для дальнейшего развития республики», – сказал вице-премьер РТ.

Шайхразиев напомнил, что 2021-й в Татарстане объявлен Годом родных языков и народного единства. Принят республиканский план основных мероприятий по его проведению. Он включает 148 наиболее крупных и значимых мероприятий, в настоящее время 73 из них уже успешно реализованы, уточнил докладчик.

По его словам, в каждом муниципальном образовании есть свои практики и подходы в популяризации родных языков. Так, для сохранения и изучения родного языка в этом году несколько школ Кукморского района создали четыре национальных центра – татарский, русский, удмуртский и марийский.

«В отделениях воскресных школ изучаются языки и культуры 25 национальностей. В настоящее время во всех муниципальных образованиях организована работа по расширению их сети и популяризации деятельности», – добавил он.

Вице-премьер РТ подчеркнул, что в работе с соседними национальными республиками есть полное взаимопонимание. С некоторыми из них заключены договоры о сотрудничестве.

«Проводятся совместные мероприятия между двумя, а иногда и тремя республиками, в рамках которых происходит обмен опытом в деле повышения качества национального образования, подготовки учебных пособий, пошиве костюмов, проведении олимпиад и других вопросах. Главам муниципальных образований необходимо и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество в этом направлении», – отметил он.

Шайхразиев упомянул, что перед руководителями муниципальных образований поставлена задача по «увеличению охвата обучением и воспитанием на родных языках, особенно на уровне дошкольного образования».

«Необходимо обеспечить непрерывность обучения и воспитания на родных языках в дошкольных и общеобразовательных организациях на принципах интеграции и преемственности, организовать работу по формированию и развитию полноценной языковой среды. Необходимо уделить особое внимание подготовке педагогических кадров для работы в билингвальной и полилингвальной среде. Организовать профориентационную работу на местах», – убежден он.

Кроме того, вице-премьер РТ обратил внимание на то, что при проведении культурно-массовых мероприятий необходимо обеспечить паритетное использование государственных языков Татарстана. «Во всех сферах жизнедеятельности мы должны обеспечить реализацию закона о государственных языках РТ и других языках республики», – заключил он.

В Татарстане проживают представители 173 национальностей.