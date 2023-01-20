Василь Шайхразиев: 11 процентов героев специальной военной операции – татары

Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев рассказал о весомой доле татар среди бойцов российской армии, удостоенных звания Герой России. 11 процентов из героев специальной военной операции – татары, заявил он.

«Мы всегда говорим, что татары мужественно, самоотверженно защищают Родину. Эти качества у татар в крови. По числу героев Советского Союза в Великой Отечественной войне татары на втором месте среди всех народов. Сейчас идет специальная военная операция. 120 солдат и офицеров получили звание Героя России. Из них 13 – татары. Одиннадцать процентов – это наши ребята. Наши бойцы, как львы, сражаются за единство России, погибают», – сказал Василь Шайхразиев на заседании Бюро совета «Милли шура».

Шайхразиев также напомнил, что делегаты VIII съезда Всемирного конгресса татар поддержали решение Президента России Владимира Путина о специальной военной операции. «Мы без колебаний донесли это до людей», – сказал руководитель совета.

«Татары также активно участвуют в обеспечении бойцов всем необходимым – изготавливают маскировочные сетки, железные печки, собирают продукты, одежду. Такой большой, сильный народ, как татары, для России всегда должен жить, существовать вечно», – заявил Василь Шайхразиев.

По данным переписи, татары в России составляют 3,2 процента населения.

