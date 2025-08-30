Васил Гарифуллин: «Хәрәкәттә-бәрәкәт» возрождает традиции татарского танца»

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

Финал 5 сезона танцевального проекта «Хәрәкәттә-бәрәкәт» состоялся в Казани 29 августа. В заключительной битве встретились лучшие танцоры сезона. Их выступления оценивало компетентное жюри. Среди зрителей и болельщиков был также и. о. декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа и обладатель «Хрустального пера» Васил Гарифуллин.

«В студенческие годы у нас был ансамбль танца «Каз канаты». Мои ровесники – участники ансамбля сейчас уже в возрасте. Но и они после появления проекта «Хәрәкәттә-бәрәкәт» приходили на занятия, танцевали с удовольствием. Мы пришли поболеть за других, вспомнить те времена, и мы рады, что эта традиция возрождается. «Хәрәкәттә-бәрәкәт» популяризует татарский танец, демонстрирует дух народа», – рассказал Василь Гарифуллин «Татар-информу».

Он также рассказал о своих современниках, вышедших в финал.

«В финал вышла Дания Салимова, которая училась вместе с нами в Казанском университете, а сейчас является профессором в Елабужском институте КФУ. Также среди финалистов Лилия Иванова – супруга сотрудника ТНВ, композитора и баяниста Марселя Иванова. Марсель также был баянистом нашего ансамбля танца», – отметил он.

В течение трех летних месяцев в рамках проекта «Хәрәкәттә-бәрәкәт» в центре Казани, у стен исторического здания театра Камала, прошло 12 мастер-классов. Как заявляют организаторы, на каждом из них занимались по 400-500 человек, в целом проект за 5 лет существования привлек около 5 тысяч зрителей и участников.

«Наш ансамбль «Каз канаты» был очень известным, о нем мы и книгу выпустили. Весь Советский Союз объездили вместе с ансамблем. Были в Риге, Вильнюсе, Ленинграде, Москве, Киеве, Уфе, во многих других городах. Сейчас ансамбля уже нет, но мы до сих пор общаемся. Благодаря этому ансамблю любовь к нашей нации, родной культуре загорелась в нас с еще большей силой. Мы все служим народу – хотя среди нас есть геологи, физики, юристы, но все они люди, верные национальному духу. А что касается проекта «Хәрәкәттә-бәрәкәт», то мы видим, что им интересуются и молодое, и старшее поколения», – подчеркнул Василь Гарифуллин.

Проект «Хәрәкәттә-бәрәкәт» реализует Мэрия Казани совместно с дирекцией парков и скверов при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Мастер-классы проходят с 2021 года и стали неотъемлемой частью летней культурной программы города.

Юлай Низаев