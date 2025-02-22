Васил Гарифуллин: Труды Флорида Агзамова – настольные книги каждого журналиста

На международной научно-практической конференции «Агзамовские чтения-2025» заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа ВШЖиМК КФУ Васил Гарифуллин рассказал о большом вкладе Флорида Агзамова в развитие журналистского образования, отметив, что им опубликован ряд книг, посвященных исследованию одного из важнейших принципов журналистики – гуманизма.

«Книги Флорида Агзамова – настольные книги каждого журналиста. Флорид Имамахметович всегда говорил, что в основе работы журналиста должен быть гуманизм, борьба за общечеловеческие ценности. Об этом писал в своих книгах. Мы ориентируемся на его книги, стараемся продолжить его дело», - сказал Васил Гарифуллин.

Он также напомнил о работе по увековечению памяти выдающегося журналиста и педагога: в вузе есть аудитория имени Флорида Агзамова, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

По итогам конференции будет выпущен сборник. В него также вошел текст доклада журналиста «Татар-информа», члена Союзов журналистов РФ и РТ, студента 2 курса КФУ Юлая Низаева «Трансформации цифрового времени в средствах массовой информации РТ».

Ведущей конференции стала руководитель Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций КФУ, профессор, кандидат педагогических наук Юлия Андреева. После конференции состоялась встреча выпускников отделения журналистики КФУ. Был показан фильм о заместителе директора ГТРК «Татарстан» по радио, кандидате исторических наук, заслуженном работнике культуры РФ и РТ Тауфике Сагитове. Автор фильма – известный журналист Дмитрий Второв.

Международная научно-практическая конференция «Агзамовские чтения» проводится в КФУ в 11-й раз. Конференция посвящена памяти ученого и педагога, первого декана факультета журналистики вуза Флорида Агзамова.

Юлай Низаев