Васил Гарифуллин рассказал, что ежедневно читает новости «Татар-информа»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Васил Гарифуллин рассказал, что ежедневно заходит на сайт «Татар-информа», знакомится с новостями.

Профессор поздравил «Татар-информ» с 35-летним юбилеем.

«Татар-информ» – лидер татарской прессы, безусловно. Это подтверждает и число читателей, подписчиков на разных площадках, а также то, что на агентство ссылаются множество СМИ. Я, например, ежедневно знакомство с новостями начинаю с чтения "Татар-информа". Это – очень большое информационное агентство с большой историей, традициями. Думаю, что оно просуществует долго, число читателей будет расти, потому что оно всегда в развитии, поиске. Сейчас времена очень быстро меняются – даже когда все стали говорить об искусственном интеллекте, самым первым смело делать эксперименты в этой области начал именно "Татар-информ"», – напомнил Васил Гарифуллин.

Он отметил, что корреспонденты агентства первыми замечают каждую новость, а затем за ними следуют остальные СМИ. «И в этом отношении информагентство – пионер, лидер. Свой юбилей встречает с успехами», – заявил он.

Василь Гарифуллин отметил, что в «Татар-информе» работает много молодежи. «Выпускники отделения журналистики нашего факультета и студенты трудятся как в виде практики, так и непосредственно. Большая радость, что у нас много такой молодежи. "Татар информ" – это большая школа, молодой журналист, прошедший ее, становится производителем качественной продукции в любом средстве информации», – сказал он.

«Информагентство, которое все может, во всех вопросах является успешным. Думаю, мы и дальше будем радоваться достижениям "Татар информа"», – завершил свою мысль Васил Гарифуллин.