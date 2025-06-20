Васил Гарифуллин: Надеемся, ярмарка вакансий медиаотрасли станет хорошей традицией

В Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ прошла первая ярмарка вакансий для медиаотрасли. В дальнейшем она может превратиться в хорошую традицию, чтобы студенты уже во время учебы могли знакомиться со своими будущими работодателями. Таким мнением с «Татар-информом» поделился исполняющий обязанности декана Высшей школы журналистики КФУ Васил Гарифуллин.

«Для тех студентов, кто еще находится в поиске, такая ярмарка вакансий станет важной и эффективной. Надеюсь, это будет для нас хорошей традицией. Это важно и для нас, чтобы мы готовили кадры в соответствии с запросами СМИ. Мы точно будем знать, какие навыки и компетенции востребованы, из первых уст», – подчеркнул собеседник агентства.

В ходе подобных мероприятий студенты могут узнать об условиях работы в разных СМИ республики и познакомиться с главными принципами деятельности, добавил Гарифуллин.

Сегодня в здании Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» была организована первая в Татарстане ярмарка вакансий медиаотрасли, где руководители и ведущие работники СМИ Татарстана рассказали студентам о своей работе.