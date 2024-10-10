Ваши ожидания – ваши проблемы: прибавит ли Яруллин после слабого старта в «Ак Барсе»?

Этим летом казанский клуб предпринял достаточно много усилий для возвращения казанского воспитанника Яруллина в столицу Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Оправдывает ли Яруллин на льду свой высокий гонорар?

Если верить таблице зарплат от «Спорт-Экспресса», Альберт Яруллин наряду с Дмитрием Юдиным является самым дорогим защитником «Ак Барса». За сезон оклад хоккеиста составляет около 55 млн рублей.

Этим летом казанский клуб предпринял достаточно много усилий для возвращения казанского воспитанника Яруллина в столицу Татарстана. У защитника заканчивался действующий контракт с «Трактором», и челябинцы были крайне заинтересованы в том, чтобы пролонгировать соглашение с игроком. По данным нескольких источников, «Трактор» готовил для Яруллина двухлетний контракт с зарплатой около 60 млн рублей в год.

Однако душа воспитанника казанского хоккея тяготела к родному дому. Когда на Яруллина вышел «Ак Барс» с предложением вернуться, у защитника даже не было сомнений. Руководство «бело-зеленых» предпочло по деньгам не обижать Яруллина.

Анвар Гатиятулин в последних матчах спускал Яруллина до третьей пары Фото: ak-bars.ru

Но на старте регулярки защитник пока что выглядит блекло. Анвар Гатиятулин в последних матчах спускал Яруллина до третьей пары, будто бы давая понять, что сочетания Юдин – Миллер и Марченко – Лямкин более надежны и представительны в команде.

Яруллин с запасом отстает от остальных игроков команды по коэффициенту полезного действия на льду (-4). На втором месте в списке «бесполезных» в «Ак Барсе» Дмитрий Кателевский (-2), аналогичный показатель у Даниила Журавлева (-2), который так же вряд ли может быть доволен началом сезона.

Яруллин чрезмерно сдержан и будто бы незаметен на фоне остальных лидеров «Ак Барса»

О возвращении Яруллина «Ак Барс» заявлял в соцсетях летом довольно громко. Под аккомпанемент татарской музыки шел видеоролик, в котором пафосно была преподнесена новость о долгожданном трансфере защитника.

Предполагалось, что хоккеист, прекрасно знающий быт казанской команды, будет лидером как на льду, так и в раздевалке. Но на деле присутствует ощущение какой-то скрытности и незаметности Яруллина. Игрок редко дает интервью после матчей, не особо охотно общается с прессой. В этом плане тот же Дмитрий Яшкин берет на себя практически весь удар со стороны СМИ.

Альберт Яруллин редко дает интервью после матчей, не особо охотно общается с прессой Фото: © «Татар-информ»

Да и на льду, как уже было сказано ранее, полезность и эффективность в действиях Яруллина пока не наблюдается. Защитник периодически допускает простые ошибки в своей зоне, на большинстве Гатиятулин отдает больше предпочтения Юдину и Миллеру, да и надежной игру Яруллина трудно назвать.

Безусловно, выступление защитника на старте регулярки назвать провальным язык не повернется. Здесь скорее применимо выражение «ожидали большего». И касается оно в первую очередь чувств болельщиков, для которых Яруллин – один из символов «Ак Барса» за последнее десятилетие. Вспоминается в этом плане знаменитое изречение яркого российского футболиста Андрея Аршавина, который говорил про провал футбольной сборной: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Посмотрим, как сложится ситуация в казанском хоккее.

Когда, если не во время сложной выездной серии, Яруллину начать блистать

Два последних поражения «Ак Барса» от «Амура» (1:2) и «Сибири» (3:6) немного омрачили успех казанского клуба в первые месяцы осени. Впереди коллектив Гатиятулина ожидает сложнейший выезд в Москву и Магнитогорск с Челябинском. При самых неудачных стечениях обстоятельств «Ак Барс» рискует впасть в определенный кризис с пятью поражениями подряд.

Два последних поражения «Ак Барса» от «Амура» (1:2) и «Сибири» (3:6) немного омрачили успех казанского клуба в первые месяцы осени Фото: ak-bars.ru

Хоккеисты наверняка и сами прекрасно понимают неоднозначность собственного положения. В сентябре казанцам не раз удавалось поворачивать ход встреч «на характере», благодаря эмоциям. Вспомнить, например, ту же игру с «Ладой» (4:3).

Тем не менее, при всем уважении к тольяттинцам, «Трактор», «Металлург» и «Спартак» – соперники совершенно другого калибра. Для победы казанским хоккеистам придется выкладываться полностью.

Многогранный опыт Альберта Яруллина в КХЛ – то, что вполне может пригодиться для грамотного наставничества в первую очередь для молодых игроков, коих в нынешнем «Ак Барсе» достаточно. Именно предстоящая выездная серия потребует от всех лидеров казанцев полного вовлечения в процесс, в том числе и от Альберта Яруллина.