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«Ваши мужья с честью несут службу»: мэр Зеленодольска встретился с женами бойцов СВО
В преддверии 8 Марта глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев встретился с женами участников специальной военной операции.
«Ваши мужья сегодня с честью несут службу, в адрес района приходят лишь положительные отзывы о зеленодольцах. Это вызывает высокий уровень уважения и гордости», — заявил Афанасьев.
Одна из жен бойцов рассказала, что ее муж попал на СВО по частичной мобилизации — 28 сентября 2022 года. Он служит во взводе обеспечения.
«Он наш герой, мы очень соскучились, ждем встречи друг с другом, дети ждут папу домой. У старшего ребенка день рождения, муж должен прийти в отпуск», — отметила участница встречи.
Военком Зеленодольского района Ильшат Паймурзин напомнил, что от города Зеленодольска и Зеленодольского района участие в спецоперации принимают более 600 военнослужащих.
«Мы как город и район делаем все возможное для оказания помощи подшефным городам — Лисичанску и Рубежному, отправляем гуманитарные грузы нашим бойцам, поддерживаем семьи. Работа поставлена на системную основу. Дайте нам знать, где нужна наша поддержка», — сказал Михаил Афанасьев.
Встреча прошла в доверительной атмосфере. Жены военных смогли поделиться личными вопросами и просьбами с главой района. В завершение им вручили букеты цветов и продуктовые наборы.
В пресс-службе Зеленодольского района РТ «Татар-информу» подчеркнули, что все запросы, поступающие от семей бойцов, оперативно берутся в работу, им оказывается необходимая адресная поддержка. Активно работают группа «Своих не бросаем», движение «Боевое Братство», фонд «Защитники Отечества».
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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