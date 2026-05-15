«Ваша забота спасает жизни»: в Казани медсестер поздравили с профессиональным праздником

Сегодня в казанском КЦ «Сайдаш» прошел концерт для медсестер Республиканской клинической инфекционной больницы. Мероприятие приурочено к Международному дню медицинской сестры.

«Медицинские работники среднего звена – это не только медсестры и медбратья, это и фельдшера, которые работают с населением, и специалисты по лабораторной диагностике, и множество других специальностей, без которых немыслима современная медицина. Мы с вами одно единое целое, и каждый делает свою работу. Именно сестринский состав определяет лицо больницы, потому что вы чаще всего встречаетесь с пациентом. От теплоты ваших рук, от того, как вы обращаетесь в речи с больными, зависит то, как воспринимаются нашими жителями наши больницы», – подчеркнул министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Министр рассказал, что его бабушка была медицинской сестрой в участковой больнице, где работала с послевоенного времени до конца 1970-х годов. За эти годы труд медсестры сильно изменился, работа стала намного интенсивнее, появилось разделение на множество специальностей, но каждый делает огромный вклад в одно большое дело.

Главный врач РКИБ Айдар Багаутдинов отметил, что медицинские сестры, медицинские братья, лаборанты, фельдшеры, диспетчеры – это большая армия средних медицинских работников.

«Порядка 500 сотрудников среднего звена ежедневно работают в нашей клинике. С особым трепетом и уважением отношусь к вашей работе. Ваш взгляд, ваша речь, прикосновение – все это позволяет в кратчайшие сроки вылечивать наших пациентов и их направлять в их дома, где их ждут близкие люди», – сказал главврач РКИБ.

Торжественная часть мероприятия продолжилась вручением государственных наград заслуженным работникам. Концертные номера для коллег подготовили сами медицинские работники.

Также были объявлены победители конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов среднего звена. Его участниками стали медсестры, которые работают в больнице год и более.