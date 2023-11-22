«Ваша вера и любовь — реальная поддержка»: в Альметьевске открыли выставку «Жены Героев»

В Альметьевске состоялось открытие второго потока фотовыставки «Жены Героев». Проект посвящен женщинам, которые стали надежным тылом для наших бойцов, их опорой и поддержкой.

С каждым потоком количество заявок на участие увеличивается, и сегодня все желающие смогли увидеть 27 портретов жен военнослужащих. На каждом кадре можно было прочесть гордость, преданность и любовь к своему супругу.

«Дорогие жены наших героев, защитников, бравых офицеров. Вы — смелость, поддержка и вдохновение своих мужчин, оставайтесь всегда мудрыми и красивыми, верными и понимающими супругами, очаровательными и милыми дамами, ради которых ваши мужья готовы совершать подвиги и защищать Родину», — обратилась к участницам проекта ведущая Алина Мустафина.

В апреле 2023 года Указом Президента Владимира Путина начал свою работу государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». На фонд возложены задачи по оказанию адресной поддержки ветеранам спецоперации и семьям погибших.

Но без их внимания не остаются и действующие участники военной операции, их семьи. Помощь оказывается всем, кто обращается в фонд.

Открытие посетила руководитель филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина. Она поддержала теплым словом жен и матерей — участниц выставки. В этом же потоке приняла участие одна женщина, потерявшая супруга в зоне СВО.

«Сегодня я рада приветствовать вас всех. Это очень знаковое событие. Глядя на вас, я за каждой из вас вижу ваших супругов — такие же молодые красивые мальчишки, которые сейчас защищают наше настоящее, будущее. Огромное спасибо вашим настоящим и сильным мужчинам. Огромные слова благодарности вам, потому что только ваша вера и любовь их реально там поддерживает и защищает, — отметила выступающая. — Мы должны каждый день помнить, в какое историческое и важное событие мы сегодня проживаем. Вы нашли в себе силы, время и возможность сделать эти портреты. Я думаю, что такие выставки должны быть передвижными. Их нужно публично выставлять в общественных пространствах».

Гузель Удачина также отметила, что в Казани часто проходят подобные выставки. Экспозиции постоянно меняются и в фонде «Защитников Отечества». «Такое ощущение, с появлением портретов на площадках нашего филиала, в помещениях, появилась и душа, — подчеркнула она. — Кто бы ни пришел к нам в фонд, а это в основном ребята и их семьи, все отмечают, что у нас очень уютно, по-семейному».

После торжественной части фотовыставки за чашкой чая Гузель Удачина и глава района Тимур Нагуманов провели встречу с женами бойцов, где девушки смогли задать интересующие вопросы и найти решение проблемных ситуаций в разговоре с руководителям всех городских служб.

«Хочется еще раз поблагодарить милых девушек за участие! И сказать спасибо тем, кто был частью организации этого проекта! Воодушевляющее и классное мероприятие», — поблагодарил женщин за участие Тимур Нагуманов.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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