«Ваша стойкость вдохновляет»: 100-летней труженице тыла из РТ вручили юбилейную медаль

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов поздравил с вековым юбилеем труженицу тыла и ветерана труда Анастасию Александрову. В рамках Года защитника Отечества от имени Президента РФ Владимира Путина и Раиса РТ Рустама Минниханова он вручил долгожительнице медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», поздравительные телеграммы и памятные подарки.

Анастасия Дмитриевна родилась в селе Люткино Пестречинского района, прошла через тяготы военных лет. После раскулачивания семьи, у которой отобрали дом и валяльную мастерскую, 18-летняя девушка трудилась на казанском заводе №16, переправляла лес по Волге для Зеленодольского завода и рыла окопы в Буинском районе.

«Ваша жизнь – урок мужества. Даже в юбилейный Год защитника Отечества сложно найти более достойный пример: Вы защищали Родину в тылу, восстанавливали её после войны и достойных вырастили детей», – сказал Ильдус Зарипов, передавая юбиляру цветы, подарки и памятную медаль.

После Победы Анастасия Дмитриевна вернулась в родные края: доила коров в колхозе, носила почту. Овдовев в 1964 году, она одна подняла троих сыновей. В 1972 году переехала в Лаишево, где 20 лет проработала санитаркой в районной больнице. Сегодня два ее сына, Виктор и Анатолий, живут в городе, а внуки и правнуки – в Казани, Зеленодольске и Лаишево.

Ветеран награждена званием «Труженик тыла», удостоверением за доблестный труд в ВОВ, медалью «Ветеран труда» и юбилейными наградами. Её трудовой стаж – 52 года.

Глава района пожелал юбиляру здоровья и радости. «Такие люди, как она, – наше живое наследие. Мы обязаны сохранить их истории», – подчеркнул Ильдус Зарипов.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, также 2025-й проходит под эгидой Года защитника Отечества.