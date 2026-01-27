«Ваша роль в сохранении языка, нации огромна!»: радио «Китап» отметило 5-летний юбилей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На сцене Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоялся концерт, посвященный пятилетию радио «Китап». Мероприятие собрало известных представителей татарской эстрадной музыки и любителей литературы. Знаменитые татарские артисты поздравили радио с юбилеем. На сцене блистали Асаф Валиев, Сагит Гибашев, Рустам Закиров, Зухра Шарифуллина, Зайнаб Фархутдинова, Айдар Файзрахманов, Вадим Захаров, Гулюса и Закир Шахбаны, Филюс Кагиров, Зарина Хасаншина и другие певцы.

«За прошедшие пять лет радио «Китап» записало и доставило своим слушателям более 1,5 тыс. часов аудиозаписей с голосом самых известных актеров театров Татарстана, более 2 тыс. стихотворений. Количество прослушиваний аудиокниг за пять лет превысило 10 млн. Эти цифры растут с каждым днем», – сообщили слушателям ведущие юбилейного вечера – актер Альметьевского театра, заслуженный артист Татарстана Динар Хуснутдинов и диктор-переводчик театра Камала, ведущая телеканала ТНВ Зульфия Шамсуарова.

Заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам Государственного Совета Татарстана Камиль Нугаев поздравил коллектив радио с этим радостным событием.

«Вы работаете всего пять лет, но уже достигли больших высот. Для татарского народа делается очень нужная и очень большая работа. Через вас узнаем татарскую нацию, народ, молодежь. Хотелось бы, чтобы эта работа еще больше способствовала увеличению слушателей и читателей книг, стихов. Мы очень благодарны вам, ваша роль в сохранении нашего языка, нации очень велика!» – сказал он.

Камиль Нугаев передал поздравление Марата Ахметова, заместителя Председателя Государственного Совета Татарстана и председателя Комиссии по сохранению и развитию татарского языка и родных языков народов, проживающих в Республике Татарстан, при Раисе РТ.

«Татары всегда были книжным, образованным народом. Какая бы ситуация ни складывалась в стране, наши предки не расставались с книгами, заучивали наизусть произведения для детей. Таким образом, они передавали интеллигентность, опыт и воспитание нашего народа из поколения в поколение. Они помогали сохранить литературу, нашу историю и наши духовные ценности. Сегодня радио «Китап» соединяет лучшие образцы татарской литературы с татарской музыкой. Это литературно-музыкальное единство заставляет радиослушателя размышлять, грустить в течение дня», – говорится в поздравлении.

Поэтесса и журналистка Гулина Шайхи, стоявшая у истоков радиовещания, заметила, что сегодня радио «Китап» становится брендом.

«Цель радио заключалась в том, чтобы доказать общественности необходимость книг. Пять лет назад, когда открылось радио «Китап», поэзии и литературным произведениям уделялось не так много внимания. В какой-то степени оно присутствовало, но молодые люди не были так настроены на стихи, как сейчас. Сейчас к поэзии относятся с таким вниманием, и, самое главное, именно благодаря нашему радио многие молодые люди приобщились к поэзии. Сегодня радио «Китап» – это как бренд. Оно достигло такого высокого уровня. От всего сердца могу сказать, что испытываю гордость», – поделилась она.

Заслуженный артист Татарстана Сагит Гибашев выразил восхищение радио «Китап». По его словам, для радио важно разнообразие.

«Очень уважаю радио «Книга», с удовольствием слушаю. Они работают в разных направлениях – есть произведения, стихи, песни, у них есть разнообразие, что очень важно. И сегодня организовали такой прекрасный концерт. Очень рад за них. Пусть они и дальше радуют нашу нацию, организуя прекрасные мероприятия, записывая произведения, выводя их в эфир», – сказал он.

Зульфия Шавалиева