«Ваша работа очень важна для республики»: Минниханов поздравил с 30-летием Арбитраж РТ

фото: пресс-служба Президента Татарстана

Деятельность Арбитражного суда Татарстана в условиях современной рыночной экономики высоко востребована и важна, она сопровождает динамичное развитие республики на протяжении уже трех десятилетий. Об этом на мероприятии в честь 30-летия Арбитражного суда РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Татарстан – экономически сильный регион. У нас есть все необходимое для ведения бизнеса. Нельзя недооценивать вклад Арбитражного суда республики в укрепление законности экономической жизни государства, формирование правосознания субъектов предпринимательской деятельности, поддержание здоровой и конкурентной среды, инвестиционной привлекательности республики», – обратился Минниханов к собравшимся участникам торжества.

По его словам, сегодня Арбитражный суд Татарстана – надежный гарант защиты прав и законных интересов предпринимателей, юридических лиц и государства.

«Компетентность судей и работников аппарата суда является залогом законности и справедливости при разрешении судебных споров. Колоссальный опыт и обширная практика снискали Арбитражному суду республики авторитет и признание», – отметил Президент Татарстана.

Он добавил, что достигнутые успехи во многом являются заслугой ветеранов суда, которые заложили основу для эффективного развития арбитражного судопроизводства в регионе. За прошедшие 30 лет сделано немало, но впереди стоят уже новые, еще более масштабные задачи.

«Для таких крупных, мощных и промышленно развитых регионов, как Татарстан, экономические суды очень важны. Вы большие профессионалы, хорошие и подготовленные специалисты», – резюмировал Рустам Минниханов.

После вступительного слова он вручил государственные награды Республики Татарстан и благодарности Президента РТ.

Высокий профессионализм и самоотверженный труд работников суда подчеркнул и председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков. Он обратился к присутствующим в зале ветеранам арбитража, отметив важность их вклада в развитие судебной защиты интересов участников экономической деятельности.

«Тот опыт, который вы наращивали и копили, мы им ежедневно пользуемся, стараемся беречь и приумножать», – подчеркнул Боровков.

В заключение он добавил, что суть судейской работы заключается в поиске и защите правды, восстановлении справедливости. И профессиональный, высококвалифицированный коллектив Арбитражного суда Татарстана с честью продолжает работать в этом непростом направлении.

После завершения официальной части мероприятие продолжили выступления вокальных и музыкальных коллективов.

