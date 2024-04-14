«Ваша помощь греет душу»: в Агрызском районе прошла встреча с бойцом спецоперации

Фото: исполком Кичкетанского сельского поселения

В Кичкетанском сельском клубе Агрызского района организовали встречу с участником спецоперации, который уже больше года находится в зоне боевых действий.

Недавно боец приехал в родное село в краткосрочный отпуск. Он поделился опытом нелегкой, но доблестной службы на передовой, рассказал о выполнении задач специальной военной операции.

В беседе затронули тему помощи солдатам, которая приходит из тыла. Гость поблагодарил за посылки из родного края, которые греют душу каждому военному, поддерживают боевой дух.

Односельчан интересовали условия службы, нелегкий быт военнослужащих на передовой, трудности и риски, с которыми бойцы сталкиваются ежедневно. В завершение беседы сельчане пожелали крепкого здоровья бойцу, благополучной службы, скорейшего возвращения и вручили подарки.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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