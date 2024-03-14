«Ваша миссия крайне важна»: глава ЦИК РТ встретился с международными наблюдателями от СНГ

В Центральной избирательной комиссии Татарстана сегодня прошла встреча председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева с международными наблюдателями Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств. Они будут следить за ходом голосования на выборах Президента России на избирательных участках республики.

«Ваша миссия крайне важна. Мы понимаем, что ваш приезд – это серьезное доверие к работе избирательной комиссии в преддверии главных выборов нашей страны. Вы посетите не только избирательные участки Казани, но и других городов республики», – обратился к гостям глава Центризбиркома.

Кондратьев рассказал, что в Татарстане работают 2 722 участковые избирательные комиссии и 65 территориальных избирательных комиссий. В дни голосования на 966 участках будет организовано видеонаблюдение. На других участках установлены приборы видеофиксации. По данным на 1 января, в республике зарегистрировано более 2,9 млн избирателей.

«Мы дополнительно организовали 45 временных участков. Из них 31 находится в больницах, четыре – в СИЗО. Будут работать участки в аэропорту и на железнодорожном вокзале Казани. Они подготовлены по всем правилам, все выверено», – подчеркнул председатель ЦИК РТ.

Он также сообщил, что в России функционирует сервис «Мобильный избиратель», который позволяет гражданину проголосовать на любом удобном для него участке страны, а не только по месту регистрации. По всей России этим механизмом воспользовались более 5 млн человек, в Татарстане – 108 тыс. избирателей. «Мы видим, что многие предпочли приехать в Казань из других регионов России и будут голосовать здесь», – отметил Кондратьев.

По его словам, в дни голосования на избирательных участках по всей республике будут работать 16,4 тыс. наблюдателей.

Заместитель начальника организационно-аналитического департамента Постоянного Комитета Союзного государства Дмитрий Санько поблагодарил за радушный прием в Татарстане. «Судя по тому, что мы увидели, есть большая вероятность, что избирательная кампания пройдет на высоком уровне, без эксцессов, и победит сильнейший. Все подготовлены. К борьбе с фейками вы тоже готовы», – заявил он.

«Мы свою работу выполним объективно и беспристрастно. Завтра едем в Елабугу, потом в Мамадыш», – добавил заместитель начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Олег Токун.

Замдиректора Института общественной политики партии AMANAT (Казахстан) Даурен Базаров заметил, что опыт Татарстана очень интересен. «Будем у вас учиться», – сказал он.

Председатель Экспертного совета при ЦИК РТ Роман Беляков поблагодарил наблюдателей за приезд в Татарстан. «Те узы, которые связывают наши братские республики, – это великий капитал. Когда-нибудь скажут спасибо нашим руководителям, которые сделали многое, чтобы сохранить добрые отношения между народами», – отметил он.

Международные наблюдатели будут находиться на избирательных участках до окончания подсчета голосов. Все избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

Голосование на выборах Президента России пройдет 15, 16, 17 марта. ЦИК РФ допустила до выборов четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего российского лидера Владимира Путина (самовыдвиженец).