«Вас ждут дома»: челнинцы готовят чайные домики для бойцов к 23 Февраля

Фото: Эльмира Гайнутдинова

В Набережных Челнах в преддверии Дня защитника Отечества проходит патриотическая акция «Вас ждут дома». Ученики школ и их родители готовят чайные домики, открытки, рисунки, пишут письма военнослужащим, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Таким образом они хотят показать, что гордятся бойцами, и в очередной раз напомнить, что их ждут домой живыми и здоровыми.

Участница акции Филария Хасаншина старательно упаковывает чайные домики, внутри каждого из них находится сюрприз. Бойцам точно понравится, и они оценят, уверена девушка.

«У нас есть вот такой чайный домик. Внутрь мы кладем письмо для солдата, два чайных пакетика и различные сладости», — пояснила активистка.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Все упаковывается в Доме детского творчества №15. За две недели школьники принесли около 700 изделий. Но как считают организаторы, количество чайных домиков еще увеличится, ведь их принимать будут еще и завтра.

Название «Вас ждут дома» акция получила неслучайно.

«Дом у нас ассоциируется с теплотой, безопасностью, семьей. Домики изготавливаются очень быстро. Всем участникам были высланы технологические карты, по которым можно было собрать эти домики, размеры», — рассказала куратор городского совета учащихся Маргарита Петрова.

Каждая конструкция имеет свой особый дизайн. Например, у одного из них стены изготовлены из конфет, а крыша — из чайных пакетиков.

Многие из школьников не впервые принимают участие в подобных акциях. Они писали письма, рисовали рисунки военнослужащим, как говорят ученики, для того, чтобы поднять боевой дух наших бойцов.

«Папа моего одноклассника тоже ушел служить на СВО. И мы всем классом, всей школой тоже писали письма, отправляли ему, чтобы подбодрить его, чтобы он знал, что его семья его ждет, и что мы все им гордимся», — рассказывают юные челнинцы.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

О том, как письма от детей поднимают боевой дух военнослужащим, рассказал и участник СВО Игорь Девяткин. По его словам, для солдата очень важно понимать, что их ждут, о них помнят.

«Мы тоже получали такие письма. Это было такое волнительное зрелище. Так как солдаты, получив каждый свое письмо, очень внимательно читали, несколько раз перечитывали. Перечитывали письма друг другу и делились впечатлениями. Некоторые даже пускали скупую мужскую слезу», — говорит боец.

Челнинцы планируют отправить чайные домики на этой неделе. Они рассчитывают, что 23 февраля военнослужащие получат посылки.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону