«Вас все ждут»: школьники Нижнекамска передали бойцам подушки и посылки
Нижнекамцы активно помогают фронту и вносят свой вклад в общее дело. Ученики коррекционной школы № 18 пришли в пункт сбора гуманитарной помощи на улице Химиков, 72б, чтобы принять участие в мастер-классе.
Мальчишки и девчонки своими руками шили армейские подушки для бойцов батальона «Барс-15». Параллельно очередную партию посылок подготовили ученики гимназии № 22 – вместе с родителями и педагогами они закупили сладкие подарки, бензопилу и другие необходимые вещи для военнослужащих.
Работа началась с самого простого, но важного этапа – набивки заготовок. Чехлы для подушек заранее сшил один из волонтеров, а теперь довести изделия до готовности предстояло школьникам. Наполнитель ребята старались распределять аккуратно и плотно, чтобы подушки получились мягкими и удобными. После этого девочки и мальчики брали иголки с нитками и вручную, аккуратными стежками зашивали готовые изделия.
«Мы делаем это от чистого сердца для наших солдат. Помогаем. Ребята, возвращайтесь поскорее домой, вас все ждут», – говорит ученик коррекционной школы № 18 Бахтияр Зиятдинов.
Ученики этой школы помогают фронту уже не первый раз. Они привыкли выполнять работу аккуратно, чтобы готовое изделие выглядело почти как фабричное. По словам педагогов, такая деятельность полезна и для самих ребят – у них развивается мелкая моторика, внимание и усидчивость. Юные волонтеры охотно берутся за разные виды работ, понимая главную цель – поддержать наших бойцов.
«Ребята активно участвуют в этом направлении. Мы плели браслеты выживания, делали окопные свечи вместе с педагогами, уже не первый раз сюда приходим. Делали сухой душ», – рассказала учитель трудового обучения школы № 18 для детей с ОВЗ Надежда Полякова.
Как отмечают волонтеры, готовые подушки совсем скоро отправятся на передовую. «Зашьем, упакуем – и буквально на днях все это будет отправлено в зону СВО для наших солдат», – пояснила руководитель группы «Добрые сердца» Лариса Орлова.
В пункте сбора гуманитарной помощи на Химиков, 72б работа не останавливается практически ни на минуту. Здесь регулярно проходят мастер-классы, волонтеры фасуют коробки, а жители города приносят посылки для защитников.
Активное участие в этой работе давно принимают и ученики гимназии № 22. Вместе с учителями и родителями они закупают все необходимое для бойцов.
На этот раз школьники принесли подушки, бензопилу, сувениры, средства гигиены и сладости. Особое внимание уделили и новогодним подаркам.
«Спасибо большое родителям, которые поддержали нашу акцию. Мы закупили новогодние подарки, здесь несколько коробок со сладким чак-чаком. Ребята написали огромное количество писем – очень креативных, творческих. Там и шоколадки, и письма с конфетами, и небольшие сувениры с ангелочками и елочками, которыми бойцы смогут украсить свои временные жилища», – рассказала учитель гимназии № 22 Ирина Сергеевна.
По словам педагогов, для детей важно понимать, зачем они это делают. «Мы этим занимаемся, потому что важно поддерживать наших бойцов. Мы здесь, нам тепло, а нашим бойцам там холодно. Пусть хотя бы теплота наших сердец и гуманитарная помощь согревают их. Мы всех очень ждем», – отметила советник директора по воспитанию гимназии № 22 Ксения Матюшкина.
Ряды волонтеров в Нижнекамске не редеют, и это особенно ценно. Благодаря помощи неравнодушных жителей бойцы на фронте регулярно получают гуманитарную поддержку. Помощь оказывается и госпиталям, и мирным жителям Луганска и Донбасса. Тыл в Нижнекамске продолжает нести свою вахту – круглосуточно.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.