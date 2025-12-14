«Вас все ждут»: школьники Нижнекамска передали бойцам подушки и посылки

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамцы активно помогают фронту и вносят свой вклад в общее дело. Ученики коррекционной школы № 18 пришли в пункт сбора гуманитарной помощи на улице Химиков, 72б, чтобы принять участие в мастер-классе.

Мальчишки и девчонки своими руками шили армейские подушки для бойцов батальона «Барс-15». Параллельно очередную партию посылок подготовили ученики гимназии № 22 – вместе с родителями и педагогами они закупили сладкие подарки, бензопилу и другие необходимые вещи для военнослужащих.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Работа началась с самого простого, но важного этапа – набивки заготовок. Чехлы для подушек заранее сшил один из волонтеров, а теперь довести изделия до готовности предстояло школьникам. Наполнитель ребята старались распределять аккуратно и плотно, чтобы подушки получились мягкими и удобными. После этого девочки и мальчики брали иголки с нитками и вручную, аккуратными стежками зашивали готовые изделия.

«Мы делаем это от чистого сердца для наших солдат. Помогаем. Ребята, возвращайтесь поскорее домой, вас все ждут», – говорит ученик коррекционной школы № 18 Бахтияр Зиятдинов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ученики этой школы помогают фронту уже не первый раз. Они привыкли выполнять работу аккуратно, чтобы готовое изделие выглядело почти как фабричное. По словам педагогов, такая деятельность полезна и для самих ребят – у них развивается мелкая моторика, внимание и усидчивость. Юные волонтеры охотно берутся за разные виды работ, понимая главную цель – поддержать наших бойцов.

«Ребята активно участвуют в этом направлении. Мы плели браслеты выживания, делали окопные свечи вместе с педагогами, уже не первый раз сюда приходим. Делали сухой душ», – рассказала учитель трудового обучения школы № 18 для детей с ОВЗ Надежда Полякова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Как отмечают волонтеры, готовые подушки совсем скоро отправятся на передовую. «Зашьем, упакуем – и буквально на днях все это будет отправлено в зону СВО для наших солдат», – пояснила руководитель группы «Добрые сердца» Лариса Орлова.

В пункте сбора гуманитарной помощи на Химиков, 72б работа не останавливается практически ни на минуту. Здесь регулярно проходят мастер-классы, волонтеры фасуют коробки, а жители города приносят посылки для защитников.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Активное участие в этой работе давно принимают и ученики гимназии № 22. Вместе с учителями и родителями они закупают все необходимое для бойцов.

На этот раз школьники принесли подушки, бензопилу, сувениры, средства гигиены и сладости. Особое внимание уделили и новогодним подаркам.

«Спасибо большое родителям, которые поддержали нашу акцию. Мы закупили новогодние подарки, здесь несколько коробок со сладким чак-чаком. Ребята написали огромное количество писем – очень креативных, творческих. Там и шоколадки, и письма с конфетами, и небольшие сувениры с ангелочками и елочками, которыми бойцы смогут украсить свои временные жилища», – рассказала учитель гимназии № 22 Ирина Сергеевна.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По словам педагогов, для детей важно понимать, зачем они это делают. «Мы этим занимаемся, потому что важно поддерживать наших бойцов. Мы здесь, нам тепло, а нашим бойцам там холодно. Пусть хотя бы теплота наших сердец и гуманитарная помощь согревают их. Мы всех очень ждем», – отметила советник директора по воспитанию гимназии № 22 Ксения Матюшкина.

Ряды волонтеров в Нижнекамске не редеют, и это особенно ценно. Благодаря помощи неравнодушных жителей бойцы на фронте регулярно получают гуманитарную поддержку. Помощь оказывается и госпиталям, и мирным жителям Луганска и Донбасса. Тыл в Нижнекамске продолжает нести свою вахту – круглосуточно.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой