«Ваш труд вечен»: Александр Лапин наградил медиков казанского военного госпиталя

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в военном госпитале Министерства обороны РФ в Казани побывали заместитель Руководителя Администрации Раиса РТ – руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов и Герой России, генерал-полковник Александр Лапин. Они наградили медиков, которые несут свою службу в госпитале.

«Искренне поздравляю вас с наступающим главным праздником страны. Мы отдаем дань памяти тем, кто служил на полях Великой Отечественной войны, и живым ветеранам. Ваш труд дает надежду всем и помогает вернуться к жизни», – сказал Руслан Мухарлямов.

Он отметил, что в преддверии 9 мая в республике проходит огромное количество праздничных мероприятий.

«Сегодня мне выпала честь говорить прекрасные, нужные, милые сердцу слова тем, кто день и ночь восстанавливает бойцов и командиров», – поприветствовал собравшихся Александр Лапин.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу свой долг выполняли свыше 200 тысяч военных врачей, а также более 1,5 млн медсестер, медбратьев, санитаров и санитарок. 47 из них удостоены звания Героя Советского Союза, а 18 стали полными кавалерами Ордена Славы.

За годы войны было спасено более 18 миллионов солдат и офицеров Красной Армии. Многие из них возвращались в строй и громили фашизм, отстаивая свободу и независимость Родины.

Генерал Лапин подчеркнул, что сегодня военные медики повторяют подвиг своих героических дедов и прадедов, которые в годы Великой Отечественной войны возвращали в строй раненых воинов Красной Армии.

«Сегодня вы – лучшие представители нашего народа, также как и медики в годы войны, самоотверженно боретесь за жизнь каждого бойца и командира, солдата и офицера. Своим трудом вы спасли сотни жизней. Я глубоко убежден, что если спасешь хоть одну жизнь, ты спасаешь весь мир. А вы спасаете сотни жизней – значит, свою жизнь вы прожили не зря. Ваш труд будет вечен, как вечен подвиг врачей и медсестер Великой Отечественной войны», – подчеркнул Герой России.

Александр Лапин вручил коллективу госпиталя картину, изображающую водружение Знамени Победы над поверженным Рейхстагом. Затем состоялась церемония награждения. Медикам было присвоено звание Заслуженного врача РТ, им вручили благодарности Раиса РТ и руководителя Администрации Раиса РТ.

Одним их тех, кто получил звание Заслуженного врача был руководитель стоматологической службы госпиталя Наиль Нутфуллин. Он работает врачом уже несколько десятилетий и что примечательно, он лично знает генарал-полковника Лапина больше 40 лет.

«В юношестве я мечтал стать военным. В 1984 году я поступал в Казанское танковое училище. Среди поступавших был и Александр Павлович. Волею судьбы я не стал офицером, но по итогу не так уж и далеко отошел от армии – работаю в военном госпитале. А сегодня, спустя 42 год, мы встретились с моим давним товарищем. Из рук генерала и Героя России я получил медаль Заслуженного врача», – рассказал «Татар-информу» Наиль Нутфуллин.