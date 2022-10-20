«Ваш труд – это искусство»: На Груздевские чтения в Казань съехались лучшие гинекологи РФ

В Казани открылась пятая российская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии «Груздевские чтения».

В отеле «Ривьера» собрались лучшие гинекологи, акушеры и неонатологи России и Татарстана. Участие в двухдневных чтениях примут порядка двухсот специалистов.

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

Свои лекции прочитают врачи и ученые из 15 городов страны от Волгограда до Хабаровска. Они обсудят новые технологии лечения заболеваний, инновации в акушерстве, особенности ведения беременности, вопросы репродуктивной медицины и многое другое. К примеру, врачи из Улан-Уде подготовили два выступления по теме «ЭКО в бурятской юрте» взгляд репродуктолога и эмбриолога.

На чтениях выступят и специалисты из Узбекистана. Врачи из Ташкента расскажут о клинических и молекулярно-генетических механизмах развития миомы матки.

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

В этом году конференцию посвятили 210-летию истории преподавания акушерства и гинекологии в Казани и юбилею кафедры акушерства и гинекологии Казанского государственного медицинского университета.

«Я поздравляю кафедру с 210-летием. Я абсолютно точно должна сказать великолепное слово искусство – повивальное искусство. Ваш труд – это искусство во благо, это сохранение здоровья самого замечательного создания на земле – женщины. Ваш труд направлен во имя населения республики Татарстан и Российской Федерации», – отметила заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

Вице-премьер передала приветствие участникам чтений от Министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«Императорский казанский университет – один из старейших классических университетов России, высочайшая грамота о создании университета была подписана Александром Первым 13 ноября 1804 года, а уже с августа 1812 года в нем стали преподавать акушерство. Все эти годы сотрудники кафедры неустанно занимались проблемами родовспоможения и хирургии. Без сомнения, казанская школа стоит у истоков практически всех основных направлений отечественного акушерства, гинекологии и онкогенетологии», – передал глава Минздрава России.

Михаил Мурашко посоветовал коллегам на конференции обсуждать и дискутировать, ведь только обновляя знания и повышая профессиональный уровень можно быть современным врачом.

Фото: © © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

Председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова передала врачам слова благодарности за труд и вклад в развитие здравоохранения и науки от Премьер-министра Татарстана Фарида Мухаметшина.

«Жизнь движется. И нам врачам надо поспевать за тем, что происходит с нашей фарминдустрией и за изменениями в заболеваниях, которые мы наблюдаем. К примеру, те же воспалительные заболевания сегодня лечились одним методом, завтра другими технологиями», – добавил в беседе с журналистом заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова», директор института онкогематологии и маммологии Лев Ашрафян.